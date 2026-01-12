Кулеба предположил, когда возобновятся переговоры по Украине

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ожидает следующего оживления переговорного процесса в конце февраля.
"Я думаю, что следующая вспышка (некие подвижки в процессе – ред.) переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".
Новое требование Украины поразило Орбана
11 января, 17:05
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет
11 января, 22:15