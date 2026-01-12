Рейтинг@Mail.ru
Кулеба предположил, когда возобновятся переговоры по Украине
09:33 12.01.2026 (обновлено: 09:42 12.01.2026)
Кулеба предположил, когда возобновятся переговоры по Украине
Кулеба предположил, когда возобновятся переговоры по Украине - РИА Новости, 12.01.2026
Кулеба предположил, когда возобновятся переговоры по Украине
Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ожидает следующего оживления переговорного процесса в конце февраля. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:33:00+03:00
2026-01-12T09:42:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дмитрий кулеба
владимир путин
стив уиткофф
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дмитрий кулеба, владимир путин, стив уиткофф
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Кулеба предположил, когда возобновятся переговоры по Украине

Экс-глава МИД Украины Кулеба ожидает возобновления переговоров в конце февраля

© AP Photo / Valentyn OgirenkoДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ожидает следующего оживления переговорного процесса в конце февраля.
"Я думаю, что следующая вспышка (некие подвижки в процессе – ред.) переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".
Администрация США ранее объявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
