В Анапе включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 12.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 12.01.2026
В Анапе включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА
В Анапе включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА
Сирены системы оповещения включены в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэрию. РИА Новости, 12.01.2026
В Анапе включили сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Сирены системы оповещения включены в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэрию.
Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в мэрии города-курорта", - говорится в сообщении.
