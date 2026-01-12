https://ria.ru/20260112/kuban-2067380133.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.01.2026
