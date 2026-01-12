https://ria.ru/20260112/kuba-2067478684.html
Экс-конгрессмен Перу прокомментировал угрозы Трампа в адрес Кубы
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Кубы затрагивают суверенитет всех стран региона, заявил РИА Новости экс-конгрессмен Перу Густаво Эспиноса. РИА Новости, 12.01.2026
В мире, Куба, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
РИА Новости: в Перу назвали угрозы Трампа в адрес Кубы угрозой и оскорблением