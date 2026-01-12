Рейтинг@Mail.ru
Экс-конгрессмен Перу прокомментировал угрозы Трампа в адрес Кубы
23:23 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/kuba-2067478684.html
Экс-конгрессмен Перу прокомментировал угрозы Трампа в адрес Кубы
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Кубы затрагивают суверенитет всех стран региона, заявил РИА Новости экс-конгрессмен Перу Густаво Эспиноса. РИА Новости, 12.01.2026
Экс-конгрессмен Перу прокомментировал угрозы Трампа в адрес Кубы

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛИМА, 12 янв - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Кубы затрагивают суверенитет всех стран региона, заявил РИА Новости экс-конгрессмен Перу Густаво Эспиноса.
Ранее Трамп заявил, что у Вашингтона не осталось возможностей для давления на Кубу кроме вторжения и взрывов. Он также подчеркнул, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности.
«
"Угрозы Трампа в адрес Кубы являются оскорблением достоинства народов и угрозой суверенитету государств региона... У США нет абсолютно никаких причин нападать на Кубу. Даже никаких оснований... Нападение представляет собой сугубо политическую агрессию и лишь демонстрирует, что Вашингтон принимает только те правительства, которые подчиняются его власти", - отметил Эспиноса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Куба висит на волоске, заявил Трамп
8 января, 22:30
 
