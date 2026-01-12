https://ria.ru/20260112/kuba-2067398334.html
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель - РИА Новости, 12.01.2026
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не ведет переговоров с Вашингтоном, только поддерживает контакты по миграционным вопросам. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:12:00+03:00
2026-01-12T16:12:00+03:00
2026-01-12T16:14:00+03:00
в мире
куба
сша
вашингтон (штат)
мигель диас-канель
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4d8fcc020cf4733f72d4e82deb83d77c.jpg
куба
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_02c423d50e59773f073069cf85c5046b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, вашингтон (штат), мигель диас-канель, дональд трамп
В мире, Куба, США, Вашингтон (штат), Мигель Диас-Канель, Дональд Трамп
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель
Президент Диас-Канель: Куба не ведет переговоров с США