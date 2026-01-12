Рейтинг@Mail.ru
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 12.01.2026 (обновлено: 16:14 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/kuba-2067398334.html
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель - РИА Новости, 12.01.2026
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не ведет переговоров с Вашингтоном, только поддерживает контакты по миграционным вопросам. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:12:00+03:00
2026-01-12T16:14:00+03:00
в мире
куба
сша
вашингтон (штат)
мигель диас-канель
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4d8fcc020cf4733f72d4e82deb83d77c.jpg
куба
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025881689_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_02c423d50e59773f073069cf85c5046b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, вашингтон (штат), мигель диас-канель, дональд трамп
В мире, Куба, США, Вашингтон (штат), Мигель Диас-Канель, Дональд Трамп
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель

Президент Диас-Канель: Куба не ведет переговоров с США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не ведет переговоров с Вашингтоном, только поддерживает контакты по миграционным вопросам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Кубе следует "пойти на сделку пока не поздно".
"Переговоров с правительством США не ведется, не считая технических контактов в сфере миграции", - написал кубинский лидер в соцсети X.
 
В миреКубаСШАВашингтон (штат)Мигель Диас-КанельДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала