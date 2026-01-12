К озеру у Феодосии прилетели фламинго

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Около 150 фламинго в понедельник замечена на озере Аджиголь у Феодосии в Крыму, это самая крупная колония, которая побывала на полуострове за последние годы, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым".