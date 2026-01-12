К озеру у Феодосии прилетели фламинго

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Около 150 фламинго в понедельник замечена на озере Аджиголь у Феодосии в Крыму, это самая крупная колония, которая побывала на полуострове за последние годы, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Заповедный Крым".
Фламинго были замечены утром в понедельник сотрудником научного отдела ФГБУ "Заповедный Крым" Игорем Сикорским, сообщили в организации. Он снял видео и фото стаи взрослых фламинго численностью около 150 особей и 12 молодых птиц, которые остановились и искали пищу на озере Аджиголь у Феодосии.
"Одна из версий, что фламинго залетели из Краснодарского края. За последние несколько лет такие большие колонии не фиксировались в Крыму. Исходной точкой перелета могут быть Тузловские лиманы (Одесская область), Турция или Западный Казахстан" , - сообщили в пресс-службе.
В заповедниках "Опукский" и "Лебяжьи острова", которые находятся в ведении ФГБУ "Заповедный Крым" фламинго также фиксируются на пролёте, сообщили в пресс-службе.