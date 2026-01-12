https://ria.ru/20260112/krym-2067413944.html
В Крыму женщину будут судить за госизмену
Жительница Московской области предстанет перед судом в Крыму по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 12.01.2026
