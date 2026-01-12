Рейтинг@Mail.ru
В Крыму женщину будут судить за госизмену - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/krym-2067413944.html
В Крыму женщину будут судить за госизмену
В Крыму женщину будут судить за госизмену - РИА Новости, 12.01.2026
В Крыму женщину будут судить за госизмену
Жительница Московской области предстанет перед судом в Крыму по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:59:00+03:00
2026-01-12T16:59:00+03:00
республика крым
московская область (подмосковье)
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20250918/gosizmena-2042631048.html
республика крым
московская область (подмосковье)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, московская область (подмосковье), украина, происшествия
Республика Крым, Московская область (Подмосковье), Украина, Происшествия
В Крыму женщину будут судить за госизмену

Жительницу Московской области будут судить в Крыму за госизмену

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Жительница Московской области предстанет перед судом в Крыму по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
"По версии следствия, женщина, являясь противницей проведения специальной военной операции, вступила в контакт с представителем службы безопасности Украины, которому сообщила о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности России", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в феврале 2024 года женщина, действуя по указанию куратора, сняла на видео стоянку с военной техникой, которое затем отправила представителю иностранного государства в одной из соцсетей. Женщину обвиняют в госизмене. Уголовное дело направят в Верховный суд Крыма.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября 2025, 08:44
 
Республика КрымМосковская область (Подмосковье)УкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала