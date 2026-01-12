https://ria.ru/20260112/krym-2067390434.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 12.01.2026
севастополь
