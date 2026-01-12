В Краснодаре госпитализировали девять человек на фоне сильных снегопадов

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Девять человек госпитализированы с травмами в Краснодаре на фоне сильных снегопадов, сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.
"Сегодня южный регион утопает в сугробах, что значительно повысило уровень опасности на дорогах и тротуарах. Уже к этому часу в медицинские учреждения города Краснодара с травмами были госпитализированы девять человек, среди которых один ребенок. Характер повреждений разный – от простых ушибов до серьезных вывихов и переломов", - написал Филиппов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что увеличилось и число дорожно-транспортных происшествий.
"За прошедшие сутки в краевой столице зарегистрировано три ДТП с тяжелыми последствиями для здоровья пассажиров. Пострадали пять человек, все они были госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести", - добавил Филиппов.
В краснодарском аэропорту отменили 21 рейс
Вчера, 17:47