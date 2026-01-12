В краснодарском аэропорту отменили 21 рейс

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Двадцать один рейс отменен в аэропорту Краснодара на фоне сильного снегопада и ограничений в регламенте работы воздушной гавани, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Аэропорт Краснодара сообщил в понедельник утром в своем Telegram-канале, что обслуживание рейсов приостановлено для расчистки аэродрома в связи с усилением ливневого снегопада. Одиннадцать рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщили позднее также в авиагавани. Также в аэропорту Краснодара наложены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.
Согласно данным табло, по состоянию на 17.20 мск в расписании на понедельник отменены 11 рейсов на вылет и 10 - на прилет. На вылет отменены пять рейсов в Москву ("Шереметьево", "Внуково"), два рейса в Стамбул, а также в Екатеринбург, Ташкент, Ереван и Самарканд.
На прилет, согласно табло, отменены четыре рейса из Москвы ("Шереметьево"), три рейса из Минеральных вод, а также борты из Ставрополя, Стамбула и Еревана.
Авиакомпания "Аэрофлот" в понедельник сообщила, что отменяет 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него из-за снегопада и ограничений в регламенте работы воздушной гавани.