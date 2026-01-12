В Краснодаре уволили учителя, который оскорбил учеников

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Учитель математики в Краснодаре уволен из школы после инцидента на уроке, в ходе которого он допустил грубые высказывания, информацию об инциденте передали правоохранителям, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города Краснодара.

В местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры грубо высказывается в адрес учеников. Он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески, и одному из школьников напоминает, что попросил встать, а не ложиться.