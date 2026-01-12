https://ria.ru/20260112/krasnodar-2067401521.html
В Краснодаре уволили учителя, который оскорбил учеников
В Краснодаре уволили учителя, который оскорбил учеников - РИА Новости, 12.01.2026
В Краснодаре уволили учителя, который оскорбил учеников
Учитель математики в Краснодаре уволен из школы после инцидента на уроке, в ходе которого он допустил грубые высказывания, информацию об инциденте передали... РИА Новости, 12.01.2026
В Краснодаре уволили учителя, который оскорбил учеников
КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Учитель математики в Краснодаре уволен из школы после инцидента на уроке, в ходе которого он допустил грубые высказывания, информацию об инциденте передали правоохранителям, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города Краснодара.
В местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры грубо высказывается в адрес учеников. Он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески, и одному из школьников напоминает, что попросил встать, а не ложиться.
"О ситуации в школе №61. По информации департамента образования, учитель математики допустил нелицеприятные высказывания в адрес учащихся. В школе проводится педагогическое расследование. Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Директор уже провела встречу с родителями. В данный момент учитель уже уволен из школы", - говорится в сообщении.