Одиннадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Краснодаре - РИА Новости, 12.01.2026
13:11 12.01.2026
Одиннадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Краснодаре
Одиннадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Краснодаре - РИА Новости, 12.01.2026
Одиннадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Краснодаре
Одиннадцать бортов ушли на запасные аэродромы после того, как аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за сильного снегопада, говорится в... РИА Новости, 12.01.2026
краснодар, новый год, происшествия
Краснодар, Новый год, Происшествия
Одиннадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Краснодаре

Одиннадцать авиарейсов ушли на запасные аэродромы из-за снегопада в Краснодаре

Международный аэропорт Краснодара
Международный аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Краснодара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Одиннадцать бортов ушли на запасные аэродромы после того, как аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за сильного снегопада, говорится в Telegram-канале авиагавани.
Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов минимум до 15.00 с возможным продлением для расчистки аэродрома в связи с усилением ливневого снегопада, сообщала утром авиагавань.
"В данный момент экипажами 11 рейсов приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы. По решению авиакомпаний пассажиры отдельных рейсов могут быть вывезены в ближайшие аэропорты автобусами для дальнейшего вылета своими рейсами", - говорится в сообщении аэропорта.
Уточняется, что в терминалах аэропорта ситуация спокойная, работают менеджеры по гостеприимному сервису. Аэродромная служба продолжает активную работу по расчистке взлетно-посадочной полосы и мест стоянок воздушных судов.
"Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются прохладительными напитками, горячим питанием, размещением в гостинице (при длительных задержках) согласно ФАП-82", - добавляется в сообщении.
При этом снегопад, по прогнозам синоптиков, может не закончиться вплоть до 18.00, отметили в кубанской авиагавани.
