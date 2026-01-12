Одиннадцать рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Краснодаре

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Одиннадцать бортов ушли на запасные аэродромы после того, как аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за сильного снегопада, Одиннадцать бортов ушли на запасные аэродромы после того, как аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за сильного снегопада, говорится в Telegram-канале авиагавани.

Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов минимум до 15.00 с возможным продлением для расчистки аэродрома в связи с усилением ливневого снегопада, сообщала утром авиагавань.

"В данный момент экипажами 11 рейсов приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы. По решению авиакомпаний пассажиры отдельных рейсов могут быть вывезены в ближайшие аэропорты автобусами для дальнейшего вылета своими рейсами", - говорится в сообщении аэропорта.

Уточняется, что в терминалах аэропорта ситуация спокойная, работают менеджеры по гостеприимному сервису. Аэродромная служба продолжает активную работу по расчистке взлетно-посадочной полосы и мест стоянок воздушных судов.

"Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются прохладительными напитками, горячим питанием, размещением в гостинице (при длительных задержках) согласно ФАП-82", - добавляется в сообщении.