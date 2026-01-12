Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев

КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 12 янв - РИА Новости, Александр Харченко. Ежедневные богослужения не прекращались в ныне освобожденном от ВСУ Красноармейске в ДНР даже в период самых ожесточенных боев - прихожане спускались в подвал, если осколки не давали молиться наверху, рассказал РИА Новости пономарь Свято-Владимирского храма Владимир Коваль.

"Я приболел, а здесь уже эвакуировались, вывезли все. Я был здесь последний пономарь, я и сын мой - вдвоем. Ну и въехал я в больницу и сказал: "Господи, оставишь в живых, я буду здесь в храме служить", - поделился Коваль.