Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев
Религия
 
19:05 12.01.2026
Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев
Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев
Ежедневные богослужения не прекращались в ныне освобожденном от ВСУ Красноармейске в ДНР даже в период самых ожесточенных боев - прихожане спускались в подвал,... РИА Новости, 12.01.2026
религия
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир ковалев
владимир путин
вооруженные силы украины
красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир ковалев, владимир путин, вооруженные силы украины
Религия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Ковалев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев

Пономарь Коваль: прихожанам в Красноармейске приходилось молиться в подвале

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в храме в Красноармейске
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в храме в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в храме в Красноармейске. Архивное фото
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 12 янв - РИА Новости, Александр Харченко. Ежедневные богослужения не прекращались в ныне освобожденном от ВСУ Красноармейске в ДНР даже в период самых ожесточенных боев - прихожане спускались в подвал, если осколки не давали молиться наверху, рассказал РИА Новости пономарь Свято-Владимирского храма Владимир Коваль.
"Было страшно. Становились в уголочек, когда было страшно. Когда уже летали тут осколки, опускались в подвал - сделали такой нижний храм. Поставили иконы. Служили там", - рассказал Коваль.
Беженец: ВСУ дали жителям Красноармейска 45 минут, чтобы покинуть дома
26 декабря 2025, 05:06
По словам священника, он продолжал богослужение в Красноармейске даже во время самых жестоких обстрелов, "потому что Бог помог ему перенести тяжелую болезнь, и в честь этого чуда он дал обещание продолжать служить, несмотря ни на какие трудности".
"Я приболел, а здесь уже эвакуировались, вывезли все. Я был здесь последний пономарь, я и сын мой - вдвоем. Ну и въехал я в больницу и сказал: "Господи, оставишь в живых, я буду здесь в храме служить", - поделился Коваль.
Беседа с пономарем Свято-Владимирского храма вошла в документальный фильм РИА Новости "Дорога в Красноармейск". Лента рассказывает о том, как российские войска освобождали город.
Президент РФ Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады среди прочего об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные
30 декабря 2025, 11:01
 
РелигияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир КовалевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
