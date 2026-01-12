https://ria.ru/20260112/krasnoarmeysk-2067443894.html
Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев
Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев - РИА Новости, 12.01.2026
Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев
Ежедневные богослужения не прекращались в ныне освобожденном от ВСУ Красноармейске в ДНР даже в период самых ожесточенных боев - прихожане спускались в подвал,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:05:00+03:00
2026-01-12T19:05:00+03:00
2026-01-12T19:05:00+03:00
религия
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир ковалев
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143634_0:274:2730:1810_1920x0_80_0_0_724c95c8d3d6254bbb168da66be9dad8.jpg
https://ria.ru/20251226/vsu-2064759152.html
https://ria.ru/20251230/voennye-2065589057.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143634_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92cf3c39048a1f8dd7fcb970392a7c0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир ковалев, владимир путин, вооруженные силы украины
Религия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Ковалев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Священник рассказал о богослужениях в Красноармейске во время боев
Пономарь Коваль: прихожанам в Красноармейске приходилось молиться в подвале
КРАСНОАРМЕЙСК (ДНР), 12 янв - РИА Новости, Александр Харченко. Ежедневные богослужения не прекращались в ныне освобожденном от ВСУ Красноармейске в ДНР даже в период самых ожесточенных боев - прихожане спускались в подвал, если осколки не давали молиться наверху, рассказал РИА Новости пономарь Свято-Владимирского храма Владимир Коваль.
"Было страшно. Становились в уголочек, когда было страшно. Когда уже летали тут осколки, опускались в подвал - сделали такой нижний храм. Поставили иконы. Служили там", - рассказал Коваль
.
По словам священника, он продолжал богослужение в Красноармейске
даже во время самых жестоких обстрелов, "потому что Бог помог ему перенести тяжелую болезнь, и в честь этого чуда он дал обещание продолжать служить, несмотря ни на какие трудности".
"Я приболел, а здесь уже эвакуировались, вывезли все. Я был здесь последний пономарь, я и сын мой - вдвоем. Ну и въехал я в больницу и сказал: "Господи, оставишь в живых, я буду здесь в храме служить", - поделился Коваль.
Беседа с пономарем Свято-Владимирского храма вошла в документальный фильм РИА Новости "Дорога в Красноармейск". Лента рассказывает о том, как российские войска освобождали город.
Президент РФ Владимир Путин
30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады среди прочего об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.