Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, следует из публикации на сайте организации. РИА Новости, 12.01.2026
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года