Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек
Хорошие новости
 
15:30 12.01.2026 (обновлено: 18:05 12.01.2026)
Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год
россия
таиланд
белоруссия
хорошие новости
россия, таиланд, белоруссия
Россия, Таиланд, Белоруссия, Хорошие новости
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, следует из публикации на сайте организации.
Так, двухгодовалый Дарлен Флер Далмор Блэк стал лучшим среди выставочных котов, набрав 19 726 баллов.
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Второе место в рейтинге досталось шотландской вислоухой кошке из Таиланда, третье — британской короткошерстной из Белоруссии.
В предварительном рейтинге за 2026-й также лидирует кот из России — короткошерстный британец 2022 года рождения.
