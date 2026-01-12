В Атлантическом океане перехватили торговое судно с кокаином

МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Торговый корабль, на борту которого находилось почти 10 тонн кокаина, скрытого среди груза с солью, перехватила полиция Испании в Атлантическом океане, сообщила в понедельник пресс-служба национальной полиции.
Операция "Белая волна" стала крупнейшим изъятием кокаина в открытом море за всю историю национальной полиции Испании. Предыдущая операция сопоставимого масштаба проводилась в 1999 году, когда было изъято 7,5 тонн наркотиков.
"В водах Атлантического океана был перехвачен торговый корабль, на котором было спрятано почти 10 тонн кокаина среди груза соли. Специальная оперативная группа полиции взяла судно на абордаж на прошлой неделе, когда оно следовало по Атлантике из Бразилии в Европу", - говорится в сообщении.
По данным полиции, международное расследование было сосредоточено на деятельности транснациональной преступной группы, предположительно занимавшейся экспортом крупных партий кокаина из Южной Америки в Европу.
В полиции сообщили, что задержали 13 членов экипажа. После штурма судно осталось без топлива и почти 12 часов дрейфовало в океане, после чего при содействии службы морского спасения было отбуксировано на Канарские острова.