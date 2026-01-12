Американское консульство в столице Гренландии, вероятно, закрыто, пишут СМИ

"Консульство США (в Нууке - ред.), кажется, закрыто уже какое-то время, а их флаг аккуратно поставлен в коридоре. FT в течение часа опрашивала жителей соседних домов и прохожих, не видели ли они когда-либо кого-либо внутри (консульства - ред.) или замечали чиновника, назначенного Трампом. Ни один не видел", - пишет издание.