Синоптик рассказал о самых высоких сугробах в России - РИА Новости, 12.01.2026
15:05 12.01.2026
Синоптик рассказал о самых высоких сугробах в России
Синоптик рассказал о самых высоких сугробах в России
Самый высокий снежный покров в России был отмечен в Коми, высота сугробов в республике составила 76 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 12.01.2026
республика коми, россия, московская область (подмосковье), михаил леус
Республика Коми, Россия, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о самых высоких сугробах в России

Самый высокий снежный покров в России зафиксировали в Коми

© РИА Новости / Владимир АстапковичСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Снегопад. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Самый высокий снежный покров в России был отмечен в Коми, высота сугробов в республике составила 76 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Пошел слух, что такого высокого снежного покрова, как в Подмосковье, нет нигде: "На востоке столичного региона (Черусти) снега лежит 51 сантиметр. А вблизи лежащих областях высота снежного покрова не превышает 45 сантиметров". А мы взглянули на карту повнимательней и увидели, что, во-первых, снега в Черустях не 51 сантиметр, а 52 сантиметра. Во-вторых, в Костромской области снега также 52 сантиметра, ну и в-третьих, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы дотянулись до отметки в 58 сантиметров, а в Нижегородской, правда это уже Приволжский округ, снега уже 60 сантиметров. Ну а самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой в 76 сантиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Республика КомиРоссияМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
