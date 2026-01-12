Кнайсль рассказала, что пользуется мессенджером Max

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что пользуется мессенджером Мах, однако его трудно осваивать, потому что пока он работает только на русском языке.