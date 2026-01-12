Кнайсль рассказала, что пользуется мессенджером Max

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что пользуется мессенджером Мах, однако его трудно осваивать, потому что пока он работает только на русском языке.
"Да, я зарегистрировалась в Мах, но для меня в нем есть проблема – он работает только на русском. Я могу пользоваться им, чтобы звонить, но не могу использовать для чего-то еще, поскольку попросту не понимаю некоторые команды. Кроме того, у меня есть друзья в Ливане, Австрии, Франции, один в Иерусалиме, и ни у кого нет российской сим-карты, а звонить по Мах можно только пользователям с российской сим-картой", - сказала она.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".