Кнайсль рассказала, что пользуется мессенджером Max
06:06 12.01.2026 (обновлено: 06:07 12.01.2026)
Кнайсль рассказала, что пользуется мессенджером Max
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что пользуется мессенджером Мах,... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
австрия
ливан
франция
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
google
в мире, австрия, ливан, франция, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, google
В мире, Австрия, Ливан, Франция, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Google
Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала в интервью РИА Новости, что пользуется мессенджером Мах, однако его трудно осваивать, потому что пока он работает только на русском языке.
"Да, я зарегистрировалась в Мах, но для меня в нем есть проблема – он работает только на русском. Я могу пользоваться им, чтобы звонить, но не могу использовать для чего-то еще, поскольку попросту не понимаю некоторые команды. Кроме того, у меня есть друзья в Ливане, Австрии, Франции, один в Иерусалиме, и ни у кого нет российской сим-карты, а звонить по Мах можно только пользователям с российской сим-картой", - сказала она.
При этом Кнайсль отметила, что важная функция, которой ей не хватает в Мах - автоматический перевод сообщений. По ее словам, он необходим для тех, кто проживает в России, но не говорит по-русски на достаточном уровне.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Кнайсль рассказала, что спросила бы у Путина о развитии образования
10 января, 04:57
 
В миреАвстрияЛиванФранцияКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетGoogle
 
 
