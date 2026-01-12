Политика Трампа обостряет проблему изменения климата, пишет NYT

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа влечет за собой обострение проблемы изменения климата, пишет газета Политика президента США Дональда Трампа влечет за собой обострение проблемы изменения климата, пишет газета New York Times со ссылкой на мнение ученых.

В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп , выступая с трибуны ГА ООН , назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. Также американский лидер спустя несколько часов после вступления в должность в январе 2025 года снова вывел США из Парижского соглашения по климату, направленного на удержание глобального потепления в рамках. Администрации Трампа часто выдвигает инициативы, направленные на урезание доступных климатологам ресурсов для проведения исследований.

« "Выведя США из основного международного договора по климату, конфисковав венесуэльскую сырую нефть и используя полномочия правительства для возрождения отечественной угольной промышленности, одновременно ограничивая развитие чистой энергетики, администрация Трампа не просто игнорирует проблему изменения климата, но и, скорее всего, усугубляет ее", - говорится в материале.

В статье приводятся заявления доцента Дартмутского колледжа Джастина Манкина, который полагает, что рост выбросов парниковых газов при Трампе приведет к росту температур, учащению засух, наводнений и лесных пожаров.

Со ссылкой на данные федеральных властей США отмечается, что в этой стране с 2007 года выбросы углекислого газа от использования угля, нефти и газа сокращались, но за 2025 год, когда в Белый дом вернулся Трамп, они выросли на 1,9%.