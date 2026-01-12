Рейтинг@Mail.ru
Политика Трампа обостряет проблему изменения климата, пишет NYT - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/klimat-2067385815.html
Политика Трампа обостряет проблему изменения климата, пишет NYT
Политика Трампа обостряет проблему изменения климата, пишет NYT - РИА Новости, 12.01.2026
Политика Трампа обостряет проблему изменения климата, пишет NYT
Политика президента США Дональда Трампа влечет за собой обострение проблемы изменения климата, пишет газета New York Times со ссылкой на мнение ученых. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:56:00+03:00
2026-01-12T14:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573894963_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3e700c00aeb09a5989654f79cc5aa30e.jpg
https://ria.ru/20260109/ssha-2067044464.html
https://ria.ru/20250221/oon-2000742738.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/04/1573894963_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7a42a4eb3ac8e4042801f3e5d30759b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН
Политика Трампа обостряет проблему изменения климата, пишет NYT

NYT: политика Трампа может привести к обострению проблемы изменения климата

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа влечет за собой обострение проблемы изменения климата, пишет газета New York Times со ссылкой на мнение ученых.
В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ГА ООН, назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. Также американский лидер спустя несколько часов после вступления в должность в январе 2025 года снова вывел США из Парижского соглашения по климату, направленного на удержание глобального потепления в рамках. Администрации Трампа часто выдвигает инициативы, направленные на урезание доступных климатологам ресурсов для проведения исследований.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Глава МИД Кубы объяснил, зачем США выходят из международных организаций
9 января, 21:12
«
"Выведя США из основного международного договора по климату, конфисковав венесуэльскую сырую нефть и используя полномочия правительства для возрождения отечественной угольной промышленности, одновременно ограничивая развитие чистой энергетики, администрация Трампа не просто игнорирует проблему изменения климата, но и, скорее всего, усугубляет ее", - говорится в материале.
В статье приводятся заявления доцента Дартмутского колледжа Джастина Манкина, который полагает, что рост выбросов парниковых газов при Трампе приведет к росту температур, учащению засух, наводнений и лесных пожаров.
Со ссылкой на данные федеральных властей США отмечается, что в этой стране с 2007 года выбросы углекислого газа от использования угля, нефти и газа сокращались, но за 2025 год, когда в Белый дом вернулся Трамп, они выросли на 1,9%.
Также в материале упоминается высказывание директора Потсдамского института исследований климата Йохана Рокстрёма, который отметил, что в 2025 году объемы электричества, производимого из возобновляемых источников, превзошли показатели производства электроэнергии из угля. Поэтому он полагает, что Трамп делает ошибочную ставку на ископаемое топливо.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
США не будут участвовать во встречах ООН по климату, сообщает Reuters
21 февраля 2025, 11:35
 
В миреСШАДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала