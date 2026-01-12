Приложение "Умер?" для одиноких людей стало лидером в китайском App Store

ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Сервис "Умер?" для тех, кто живет один, занял первое место в рейтинге платных приложений в китайском App Store на фоне большого числа одиноких людей в стране, передает агентство Сервис "Умер?" для тех, кто живет один, занял первое место в рейтинге платных приложений в китайском App Store на фоне большого числа одиноких людей в стране, передает агентство Синьхуа.

По данным переписи населения за 2020 год, на которую ссылается агентство, в Китае насчитывается более 125 миллионов домохозяйств, в которых проживает один человек.

"Приложение "Сылэмэ?" ("Умер?" - ред.) заняло первое место в рейтинге платных приложений App Store", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, приложение стоит 8 юаней (1,15 доллара - ред.). Сервис является инструментом безопасности для тех, кто живет один. Система автоматически отправляет уведомление по электронной почте лицам, указанным на случай экстренной ситуации, если пользователь не отмечается в приложении в течение нескольких дней.

Как поясняет агентство, в перспективе разработчики планируют расширить функционал, в частности добавив отправку SMS-уведомлений.

Агентство отметило, что взрывная популярность приложения обусловлена как шокирующим названием, так и проблемой одиноких людей в стране.