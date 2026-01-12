Рейтинг@Mail.ru
17:44 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/kitay-2067424027.html
Приложение "Умер?" для одиноких людей стало лидером в китайском App Store
Приложение "Умер?" для одиноких людей стало лидером в китайском App Store

Приложение «Умер?» заняло первое место в рейтинге платных приложений в Китае

Смартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Сервис "Умер?" для тех, кто живет один, занял первое место в рейтинге платных приложений в китайском App Store на фоне большого числа одиноких людей в стране, передает агентство Синьхуа.
По данным переписи населения за 2020 год, на которую ссылается агентство, в Китае насчитывается более 125 миллионов домохозяйств, в которых проживает один человек.
"Приложение "Сылэмэ?" ("Умер?" - ред.) заняло первое место в рейтинге платных приложений App Store", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает издание, приложение стоит 8 юаней (1,15 доллара - ред.). Сервис является инструментом безопасности для тех, кто живет один. Система автоматически отправляет уведомление по электронной почте лицам, указанным на случай экстренной ситуации, если пользователь не отмечается в приложении в течение нескольких дней.
Как поясняет агентство, в перспективе разработчики планируют расширить функционал, в частности добавив отправку SMS-уведомлений.
Агентство отметило, что взрывная популярность приложения обусловлена как шокирующим названием, так и проблемой одиноких людей в стране.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, приложение "Умер?" также доступно на английском языке в российском сегменте App Store за 99 рублей.
Почти 70% россиян не боятся одиночества, сообщил ВЦИОМ
6 марта 2025, 04:11
