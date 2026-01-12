Рейтинг@Mail.ru
КНР вряд ли догонит США в области ИИ в ближайшем будущем, считают эксперты - РИА Новости, 12.01.2026
13:25 12.01.2026
КНР вряд ли догонит США в области ИИ в ближайшем будущем, считают эксперты
КНР вряд ли догонит США в области ИИ в ближайшем будущем, считают эксперты
Китай в ближайшем будущем вряд ли сможет догнать США в области искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на значительный прогресс в последние годы, заявили... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
китай
сша
alibaba group
google
китай
сша
Новости
в мире, китай, сша, alibaba group, google
В мире, Китай, США, Alibaba Group, Google
КНР вряд ли догонит США в области ИИ в ближайшем будущем, считают эксперты

SCMP: Китай в ближайшем будущем вряд ли сможет догнать США в области ИИ

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Китай в ближайшем будущем вряд ли сможет догнать США в области искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на значительный прогресс в последние годы, заявили газете South China Morning Post китайские исследователи.
По словам технического руководителя группы Qwen интернет-компании Alibaba Group Линь Цзюньяна, вероятность того, что любая китайская компания превзойдет таких американских техногигантов, как Google DeepMind и OpenAI, в ближайшие три-пять лет составляет менее 20%, что является "крайне оптимистичной" оценкой.
"Что особенно важно, OpenAI и другие (американские компании - ред.) вкладывают огромные вычислительные ресурсы в исследования следующего поколения… При этом в Китае мы работаем на пределе своих возможностей, чтобы просто удовлетворить повседневные потребности, что занимает значительную часть наших вычислительных мощностей", - приводит газета слова исследователя.
Как уточняет издание со ссылкой на экспертов отрасли, за последние годы китайские языковые модели сократили разрыв в показателях с ведущими американскими аналогами. При этом есть существенное различие: американские модели в основном остаются закрытыми, а китайские - открытые, что способствует их глобальному распространению.
"Разрыв между Китаем и США может на самом деле увеличиться, потому что у США есть много моделей, которые еще не были представлены публике", - пояснил сооснователь и главный ИИ-специалист компании Zhipu AI Тан Цзе.
Ранее министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь заявил, что Китай в следующие пять лет намерен активно развивать технологии искусственного интеллекта, содействовать его интеграции в различные отрасли, укреплять управление ИИ и улучшать связанные с искусственным интеллектом законы.
В миреКитайСШАAlibaba GroupGoogle
 
 
