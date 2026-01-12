МИД КНР: США используют Россию и Китай для продвижения интересов в Арктике

ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Пекин не согласен с тем, чтобы США использовали Россию или Китай в качестве оправдания для продвижения своих интересов в Арктике, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.