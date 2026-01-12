Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР: США используют Россию и Китай для продвижения интересов в Арктике
11:07 12.01.2026
МИД КНР: США используют Россию и Китай для продвижения интересов в Арктике
в мире, китай, арктика, сша, мао нин, дональд трамп, каролин левитт, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Китай, Арктика, США, Мао Нин, Дональд Трамп, Каролин Левитт, НАТО, Удары США по Венесуэле
Ледники
Ледники. Архивное фото
ПЕКИН, 12 янв - РИА Новости. Пекин не согласен с тем, чтобы США использовали Россию или Китай в качестве оправдания для продвижения своих интересов в Арктике, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе своего визита в Исландию предложил президенту США Дональду Трампу совместно в рамках НАТО отражать "угрозы" Российской Федерации и Китая в Арктике.
"Во-первых, Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества, и деятельность Китая в Арктике способствует укреплению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также соответствует международному праву", - заявила Мао Нин в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление главы МИД Германии.
Она подчеркнула, что "мы не согласны с тем, что Соединенные Штаты используют Китай или Россию в качестве предлога для продвижения собственных интересов".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вероятное присоединение Гренландии к США нужно Вашингтону для сдерживания России и Китая в Арктике.
Ученые зафиксировали опасные для субмарин внутренние волны в Арктике
Вчера, 04:05
 
В миреКитайАрктикаСШАМао НинДональд ТрампКаролин ЛевиттНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
