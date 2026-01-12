Рейтинг@Mail.ru
15:42 12.01.2026
На Кипре умер сотрудник российского посольства
На Кипре умер сотрудник российского посольства
Посольство России в Республике Кипр сообщило в понедельник о смерти одного из сотрудников. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, россия, кипр
В мире, Россия, Кипр
На Кипре умер сотрудник российского посольства

Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

© Flickr / Leonid MamchenkovФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Flickr / Leonid Mamchenkov
Флаг Кипра. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Посольство России в Республике Кипр сообщило в понедельник о смерти одного из сотрудников.
"С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В. Панов", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.
Посольство также сообщило, что семье покойного оказана вся необходимая помощь. Сейчас дипмиссия во взаимодействии с местными властями занимается вопросами репатриации его тела на родину, говорится в сообщении.
 
В мире
 
 
