На Кипре умер сотрудник российского посольства
На Кипре умер сотрудник российского посольства - РИА Новости, 12.01.2026
На Кипре умер сотрудник российского посольства
Посольство России в Республике Кипр сообщило в понедельник о смерти одного из сотрудников. РИА Новости, 12.01.2026
На Кипре умер сотрудник российского посольства
Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости.
Посольство России в Республике Кипр сообщило
в понедельник о смерти одного из сотрудников.
"С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В. Панов", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.
Посольство также сообщило, что семье покойного оказана вся необходимая помощь. Сейчас дипмиссия во взаимодействии с местными властями занимается вопросами репатриации его тела на родину, говорится в сообщении.