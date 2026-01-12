https://ria.ru/20260112/kipr-2067365916.html
На Кипре возобновили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия"
На Кипре возобновили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия" - РИА Новости, 12.01.2026
На Кипре возобновили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия"
Поиски пропавшего бывшего главы компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера возобновились на Кипре, сообщили РИА Новости в полиции Лимассола. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:35:00+03:00
2026-01-12T13:35:00+03:00
2026-01-12T13:48:00+03:00
в мире
кипр
владислав баумгертнер
уралкалий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_0:380:2794:1952_1920x0_80_0_0_7e847e3c02900c961bb8496f9f43b5e9.jpg
https://ria.ru/20251017/rasstrel-2048828938.html
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3e6a29149bed9e3f0babb5b5263773be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, владислав баумгертнер, уралкалий
В мире, Кипр, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
На Кипре возобновили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия"
На Кипре продолжили поиски пропавшего экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера