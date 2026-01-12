Российские кинотеатры в праздники заработали более десяти миллиардов рублей

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кассовые сборы российского кинопроката за праздничные дни с 1 по 11 января включительно составили более 10 миллиардов рублей, а самым прибыльным днем оказалось 2 января, выяснило РИА Новости.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино , общая сумма валовых сборов от платного показа фильма по России составила 10 296 997 512 рублей за 11 выходных дней.

Самым прибыльным новогодним днем, по данным ЕАИС, оказалось 2 января: в этот день кинотеатры заработали более 1,4 миллиарда рублей. Всю первую праздничную неделю с 1 по 4 января киносборы ежедневно превышали 1 миллиард рублей, а уже со второй недели начали снижаться и в последний день, 11 января, достигли отметки только в 519 миллионов.

При этом более половины заработанных денег за новогодние каникулы - более 8 миллиардов рублей - принадлежит премьерам 2026 года.

Абсолютным лидером проката стал фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко , кассовые сборы которого приближаются к 5 миллиардам рублей. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на пятый - собрала уже третий миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.