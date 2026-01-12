Рейтинг@Mail.ru
09:11 12.01.2026 (обновлено: 09:20 12.01.2026)
Российские кинотеатры в праздники заработали более десяти миллиардов рублей
Российские кинотеатры в праздники заработали более десяти миллиардов рублей
2026-01-12T09:11:00+03:00
2026-01-12T09:20:00+03:00
дмитрий дьяченко
фонд кино
россия
дмитрий дьяченко, фонд кино, россия
Дмитрий Дьяченко, Фонд кино, Россия
Российские кинотеатры в праздники заработали более десяти миллиардов рублей

Кассовые сборы российского кинопроката в праздники превысили 10 млрд рублей

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кассовые сборы российского кинопроката за праздничные дни с 1 по 11 января включительно составили более 10 миллиардов рублей, а самым прибыльным днем оказалось 2 января, выяснило РИА Новости.
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, общая сумма валовых сборов от платного показа фильма по России составила 10 296 997 512 рублей за 11 выходных дней.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Фильм-чемпион "Чебурашка 2" возглавил российский кинопрокат вторую неделю
Вчера, 01:09
Самым прибыльным новогодним днем, по данным ЕАИС, оказалось 2 января: в этот день кинотеатры заработали более 1,4 миллиарда рублей. Всю первую праздничную неделю с 1 по 4 января киносборы ежедневно превышали 1 миллиард рублей, а уже со второй недели начали снижаться и в последний день, 11 января, достигли отметки только в 519 миллионов.
При этом более половины заработанных денег за новогодние каникулы - более 8 миллиардов рублей - принадлежит премьерам 2026 года.
Абсолютным лидером проката стал фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко, кассовые сборы которого приближаются к 5 миллиардам рублей. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на пятый - собрала уже третий миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.
Кроме того, по 2 миллиарда в прокате собрали еще две новогодние премьеры - "Простоквашино" и "Буратино". Обе картины почти вдвое уступили "Чебурашке" и по сборам, и по аудитории: в та время как "Чебурашку 2" посмотрели уже более 9 миллионов человек, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,8 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 4,1 миллиона человек.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Создатели "Чебурашки 2" начали переговоры о зарубежном прокате
11 января, 09:08
 
Дмитрий ДьяченкоФонд киноРоссия
 
 
