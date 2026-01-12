Российские кинотеатры в праздники заработали более десяти миллиардов рублей

https://ria.ru/20260112/kinoteatry-2067310617.html
2026-01-12T09:11:00+03:00
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Кассовые сборы российского кинопроката за праздничные дни с 1 по 11 января включительно составили более 10 миллиардов рублей, а самым прибыльным днем оказалось 2 января, выяснило РИА Новости.
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино
, общая сумма валовых сборов от платного показа фильма по России
составила 10 296 997 512 рублей за 11 выходных дней.
Самым прибыльным новогодним днем, по данным ЕАИС, оказалось 2 января: в этот день кинотеатры заработали более 1,4 миллиарда рублей. Всю первую праздничную неделю с 1 по 4 января киносборы ежедневно превышали 1 миллиард рублей, а уже со второй недели начали снижаться и в последний день, 11 января, достигли отметки только в 519 миллионов.
При этом более половины заработанных денег за новогодние каникулы - более 8 миллиардов рублей - принадлежит премьерам 2026 года.
Абсолютным лидером проката стал фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко
, кассовые сборы которого приближаются к 5 миллиардам рублей. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на пятый - собрала уже третий миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.
Кроме того, по 2 миллиарда в прокате собрали еще две новогодние премьеры - "Простоквашино" и "Буратино". Обе картины почти вдвое уступили "Чебурашке" и по сборам, и по аудитории: в та время как "Чебурашку 2" посмотрели уже более 9 миллионов человек, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,8 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 4,1 миллиона человек.