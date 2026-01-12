Рейтинг@Mail.ru
22:50 12.01.2026
Стало известно, сколько россиян посетили кинотеатры на Новый год

Министр культуры Любимова: более 19 млн россиян посетили кинотеатры на Новый год

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Более 19 миллионов зрителей посетили кинотеатры на новогодних каникулах. В сравнении с новогодним периодом прошлого года посещаемость киносеансов выросла почти на 50%", - написала она в своем Telegram-канале.
Любимова отметила, что также на 22% превышен показатель допандемийного 2019 года. При этом отечественные фильмы обеспечили 96,4% посещаемости.
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россияне стали реже ходить в кинотеатры
13 декабря 2025, 05:59
 
КультураРоссияОльга Любимова
 
 
