Стало известно, сколько россиян посетили кинотеатры на Новый год
Стало известно, сколько россиян посетили кинотеатры на Новый год - РИА Новости, 12.01.2026
Стало известно, сколько россиян посетили кинотеатры на Новый год
Более 19 миллионов человек в России посетили кинотеатры в период новогодних праздников, посещаемость выросла почти на 50% в сравнении с прошлым годом, сообщила... РИА Новости, 12.01.2026
