СМИ узнали подробности о школьнике, напавшем на учительницу в Киеве

"Школьника, который напал на учительницу и другого ученика в одной из школ на киевской Оболони, зовут Никита Соловьев, он 2011 года рождения. Его отец Соловьев Александр Анатольевич занимает должность главного оперуполномоченного в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".