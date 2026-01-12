СМИ узнали подробности о школьнике, напавшем на учительницу в Киеве

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Напавший на учителя и одноклассника в Киеве школьник является сыном сотрудника полиции, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Школьника, который напал на учительницу и другого ученика в одной из школ на киевской Оболони, зовут Никита Соловьев, он 2011 года рождения. Его отец Соловьев Александр Анатольевич занимает должность главного оперуполномоченного в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее в понедельник полиция Киева сообщила, что задержала школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника. офис генерального прокурора Украины сообщил, что после нападения ученик девятого класса пытался скрыться в помещении школы и "нанес себе порезы рук". Он также доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц".
