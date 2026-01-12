Рейтинг@Mail.ru
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу - РИА Новости, 12.01.2026
10:56 12.01.2026 (обновлено: 12:44 12.01.2026)
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу - РИА Новости, 12.01.2026
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу
Полиция Киева сообщила в понедельник, что задержала школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника. РИА Новости, 12.01.2026
2026
киев, в мире, украина
Киев, В мире, Украина
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу

В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобили полиции и скорой помощи у школы в Киеве, где ученик напал с ножом на учительницу. 12 января 2025
Автомобили полиции и скорой помощи у школы в Киеве, где ученик напал с ножом на учительницу. 12 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобили полиции и скорой помощи у школы в Киеве, где ученик напал с ножом на учительницу. 12 января 2025
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Полиция Киева сообщила в понедельник, что задержала школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника.
"Сообщение на 102 поступило сегодня, 12 января, в 8.45 (9.45 мск). По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Уточняется, что нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия.
Позднее офис генерального прокурора Украины сообщил, что после нападения ученик девятого класса пытался скрыться в помещении школы и "нанес себе порезы рук". Он также доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц".
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Киеве задержали подростков, напавших на военного
18 апреля 2025, 22:42
 
КиевВ миреУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
