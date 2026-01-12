https://ria.ru/20260112/kiev-2067331617.html
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу - РИА Новости, 12.01.2026
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу
Полиция Киева сообщила в понедельник, что задержала школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника.
В Киеве задержали школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Полиция Киева сообщила в понедельник, что задержала школьника, напавшего с ножом на учительницу и одноклассника.
"Сообщение на 102 поступило сегодня, 12 января, в 8.45 (9.45 мск). По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Уточняется, что нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия.
Позднее офис генерального прокурора Украины
сообщил, что после нападения ученик девятого класса пытался скрыться в помещении школы и "нанес себе порезы рук". Он также доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство двух или более лиц".