Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Десять пострадавших от атаки дронов ВСУ в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области находятся в стационарах, девять из них в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.