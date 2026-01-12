https://ria.ru/20260112/khorly-2067394875.html
Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах
Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах - РИА Новости, 12.01.2026
Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах
Десять пострадавших от атаки дронов ВСУ в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области находятся в стационарах, девять из них в состоянии средней степени... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:48:00+03:00
2026-01-12T15:48:00+03:00
2026-01-12T15:59:00+03:00
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
происшествия
украина
херсонская область
специальная военная операция на украине
россия
алексей кузнецов
украина
херсонская область
россия
республика крым
2026
Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах
РИА Новости: девять пострадавших в Хорлах находятся в состоянии средней тяжести