Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 12.01.2026 (обновлено: 15:59 12.01.2026)
Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах
Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах - РИА Новости, 12.01.2026
Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах
Десять пострадавших от атаки дронов ВСУ в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области находятся в стационарах, девять из них в состоянии средней степени... РИА Новости, 12.01.2026
Десять пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах остаются в стационарах

РИА Новости: девять пострадавших в Хорлах находятся в состоянии средней тяжести

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Десять пострадавших от атаки дронов ВСУ в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области находятся в стационарах, девять из них в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В стационарах Крыма и Российской детской клинической больнице Минздрава России остаются 10 пострадавших, в их числе четверо детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пациенты - в состоянии средней тяжести, с положительной динамикой. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - рассказал Кузнецов.
Первого января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Омбудсмен Херсонской области рассказал, как ВСУ били по гостинице в Хорлах
2 января, 22:13
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
