В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах, в том числе трое детей, продолжают лечение в больницах Крыма, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
"По состоянию на 12.01.2026 в медицинских организациях республики Крым продолжают лечение 8 пострадавших (в том числе трое детей) в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь" , - сообщили в минздраве.
Изначально в Крым было доставлено 14 пострадавших при атаке в Хорлах. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии скончалась в реанимации больницы в Джанкое, один ребенок был перевезен из республиканской детской клинической больницы в Симферополе на лечение в Москву. Еще четыре пациента после проведенного лечения были выписаны, сообщили в минздраве.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находились 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Третье и четвертое января были объявлены днями траура в регионе. Губернатор Владимир Сальдо позднее запретил проведение корпоративов численностью более 10 человек в заведениях общепита в регионе из-за террористической угрозы.
