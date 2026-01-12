Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
11:11 12.01.2026 (обновлено: 11:48 12.01.2026)
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
Восемь пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах, в том числе трое детей, продолжают лечение в больницах Крыма, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах, в том числе трое детей, продолжают лечение в больницах Крыма, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
"По состоянию на 12.01.2026 в медицинских организациях республики Крым продолжают лечение 8 пострадавших (в том числе трое детей) в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь" , - сообщили в минздраве.
Изначально в Крым было доставлено 14 пострадавших при атаке в Хорлах. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии скончалась в реанимации больницы в Джанкое, один ребенок был перевезен из республиканской детской клинической больницы в Симферополе на лечение в Москву. Еще четыре пациента после проведенного лечения были выписаны, сообщили в минздраве.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находились 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Третье и четвертое января были объявлены днями траура в регионе. Губернатор Владимир Сальдо позднее запретил проведение корпоративов численностью более 10 человек в заведениях общепита в регионе из-за террористической угрозы.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Хорлах появится мемориал в память о погибших от удара ВСУ
6 января, 06:34
 
Республика КрымХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
