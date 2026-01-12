Рейтинг@Mail.ru
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!
Хоккей
 
06:15 12.01.2026 (обновлено: 06:18 12.01.2026)
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!
"Вашингтон" проиграл "Нэшвиллу" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин забил в четвертом матче подряд и оформил 20-й гол в сезоне. Российский рекордсмен...
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нэшвилл предаторз
александр овечкин
стивен стэмкос
уэйн гретцки
горди хоу
https://ria.ru/20260110/khokkey-2067080416.html
2026
Андрей Сенченко
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!

Гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

Андрей Сенченко
"Вашингтон" проиграл "Нэшвиллу" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин забил в четвертом матче подряд и оформил 20-й гол в сезоне. Российский рекордсмен оформил ряд исторических достижений.

Овечкин против "хищников"

Так называемая поездка с наставниками в рамках акции Mentors' Trip, на которую игроки "Вашингтон Кэпиталз" взяли своих отцов и других близких людей, определенно пошла на пользу "столичным". После весьма неудачной домашней серии новую двухматчевую гостевую серию подопечные Спенсера Карбери начали с убедительной победы над "Чикаго Блэкхокс" и вернулись в зону плей-офф. "Вашингтон" отметился быстрым голом, затем успешно выдержал испытание при игре в меньшинстве (в том числе в формате "3 на 5"), затем забил еще дважды кряду, а следом закрепил победное преимущество. Отметился заброшенной шайбой и Александр Овечкин, который на поездку с наставниками взял своего тестя, отца своей супруги Анастасии Кирилла Шубского.
Поддержка со стороны родственника помогла Овечкину продлить голевую серию: матч с "Чикаго" стал для лучшего снайпера в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) третьим подряд, в котором он забросил минимум одну шайбу. Всего в первых пяти матчах 2026-го календарного года российский форвард набрал четыре очка. Все четыре результативных действия — голы.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Американец стал новой жертвой Овечкина! Русский снайпер разбушевался
10 января, 07:20
Обыграв "Блэкхокс", "Вашингтон" предпринял очередную попытку начать победную серию — то, что "столичным" не удается достаточно. Последний раз "Кэпиталз" выиграли минимум две игры кряду в начале декабря. Тогда подопечные Карбери оформили серию из шести побед. Далее — как отрезало.
Тем интереснее, что сегодняшним соперником "Вашингтона" стала команда, которая столь же давно не проигрывала дважды подряд. "Нэшвилл Предаторз" откровенно провалил старт нового сезона НХЛ, но к концу ноября команда Эндрю Брюнетта вышла из кризисного положения и набрала ход. Последний раз "хищники" проигрывали хотя бы два матча подряд почти два месяца назад. Оборвав эту серию, "Предаторз" с тех пор до встречи с "Кэпиталз" одержали 14 побед в 22 играх, хотя этого "хищникам" все еще недостаточно для возвращения в борьбу за место в плей-офф. Примечательно, что накануне матча с "Вашингтоном" "Нэшвилл" проиграл как раз "Чикаго" (0:3). "Ястребы" вчера завершили свой бэк-ту-бэк, а "Предаторз" серию спаренных игр, напротив, начали.
Сегодняшний матч "Вашингтона" с "Нэшвиллом" стал первой очной встречей команд в текущем сезоне из двух запланированных. Несколько символично, что последний раз команды играли друг с другом ровно год назад: 12 января 2025-го "Кэпиталз" добыли уверенную победу в гостях со счетом 4:1, а Александр Овечкин набрал 2 очка (1+1) и сделал очередной шаг к великому снайперскому рекорду всех времен. Спустя год соперники вновь встретились на той же площадке "Бриджстоун-Арены" в Нэшвилле.
Исторический сезон Овечкина!

Как и ровно год назад, Александр Овечкин не обошелся без результативных действий в штате Теннеси. Уже в самом начале матча российский снайпер отметился голом и продлил личную голевую серию до четырех игр подряд.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нэшвилл
3 : 2
Вашингтон
13:15 • Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
41:12 • Коул Смит
(Роман Йоси, Рейд Шефер)
43:29 • Роман Йоси
(Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли)
05:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Ryan Leonard)
49:03 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нэшвилл" провалил дебют встречи, и на шестой минуте матча "хищники" схлопотали два удаления подряд: сперва за задержку малым штрафом был наказан Роман Йоси, а через 15 секунд компанию ему в штрафном боксе составил Майкл Маккэррон, удаленный за задержку игры. "Вашингтон", последний раз забивавший в большинстве еще 1 января в матче против "Оттавы Сенаторз" (3:4), подаренной возможностью сыграть в формате "5 на 3" воспользовался на удивление оперативно. И неожиданно легко!
Джон Карлссон наконец-то нашел Александра Овечкина в левом круге вбрасывания, и российский снайпер точно выстрелил по воротам. Удивительно, но в нынешнем сезоне Овечкин непривычно редко забивает из своей любимой позиции. Однако в 2026 году знаменитый "офис Ови" наконец-то заработал. Ранее он отличился из этой позиции в игре с "Анахайм Дакс" (7:4), а теперь и сегодня.
Для Александра Михайловича этот гол стал во многом историческим и особенным.
Во-первых, Овечкин обновил собственный же рекорд по голам в большинстве. В этом сезоне российский голеадор отличился лишь третий раз при реализации "лишнего", но уже 329-й — за всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ. Для сравнения: до сих пор еще никому не удалось добраться до отметки в 300 голов в большинстве в чемпионатах НХЛ, кроме Александра Овечкина. Сам 40-летний россиянин благодаря этой шайбе оформил уже 613-е результативное действие (329 голов и 284 передачи) в карьере в "регулярках" лиги при игре в большинстве. По этому показателю Овечкин обошел Фила Хаусли и занял чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ в большинстве. Рекордсменом лиги в данном рейтинге остается Уэйн Гретцки (890 очков).
Во-вторых, Александр Овечкин стал третьим после Кирилла Капризова и Никиты Кучерова российским игроком, кто забросил 20 и более шайб в текущем регулярном розыгрыше НХЛ. Для Овечкина сезон-2025/26 стал уже 21-м в карьере, в котором он оформил минимум 20 голов. По числу сезонов НХЛ с 20 шайбами в каждом капитан "Вашингтона" обошел легендарного Рона Фрэнсиса (20 сезонов) и забрал под свое владение чистое второе место в истории лиги. Впереди остается лишь феноменальный Горди Хоу, который забросил минимум по 20 шайб в 22 регулярных сезонах НХЛ.
Примечательно, что Александр Овечкин и Горди Хоу — единственные игроки в истории НХЛ, кто провел 21 сезон подряд с 20+ голами в каждом. При этом Александр Михайлович и вовсе стал автором уникального рекорда. Российский нападающий первым в истории лиги забросил не менее 20 шайб в 21 сезоне с начала карьеры в НХЛ. Тот же Горди Хоу свою первую "двадцатку" в чемпионате выбил только в четвертом в карьере сезоне в лиге. Овечкин же не провел ни одного сезона в НХЛ, в котором забросил бы менее 20 шайб за "регулярку". И, возможно, не проведет — нынешний сезон является последним для Александра Михайловича по его текущему контракту с "Вашингтоном" и, возможно, последним в карьере в сильнейшей лиге мира.
В-третьих, Александр Овечкин во втором матче чемпионата подряд нашел новую жертву. Финский голкипер "Нэшвилла" Юстус Аннунен, который провел второй матч в карьере против российского голеадора (первый был в ноябре 2024-го, когда финн выступал за "Колорадо Эвеланш"), все-таки пропустил от Ови и стал 188-м вратарем в лиге, которому лидер "Вашингтона" хотя бы раз забил в рамках чемпионата. По числу "пробитых" вратарей в НХЛ Овечкин обновил собственный же рекорд.
Обновил Александр Михайлович и свой главный рекорд в карьере: теперь на его счету 917 голов в чемпионатах НХЛ. Если же учитывать статистику игр плей-офф, то в активе у Овечкина 994 гола. Россиянину осталось забросить шесть шайб, чтобы пробить историческую тысячу и войти в компанию Уэйна Гретцки, который на данный момент пока еще остается единственным игроком в истории, кто забросил 1000+ шайб в чемпионатах и плей-офф НХЛ суммарно. Именно канадцу принадлежит абсолютный снайперский рекорд лиги — 1016 голов в "регулярках" и плей-офф. Овечкин для достижения этой вершины осталось забросить 22 шайбы. 23 шайбы — чтобы побить и этот рекорд.
На исторический гол Александра Михайловича "Нэшвилл" ответил достаточно оперативно. Как и "Вашингтон", "хищники" реализовали первую же свою попытку игры в большинстве в матче. Стивен Стэмкос, который ранее получил от Овечкина, своего давнего приятеля и соперника, поздравления с 600-м голом в чемпионатах НХЛ, разменял седьмую сотню шайб в лиге. Именно Стэмкос является по сути единственным среди действующих игроков преследователем россиянина по голам в большинстве (234), хотя это лишь формальность, и все понимают, что Овечкина в этом рейтинге догнать на сегодняшний день невозможно.
"Вашингтон" в принципе достаточно часто удалялся в игре с "Предаторз". Тот же Овечкин в конце второго периода получил на ровном месте две минуты штрафа за удар клюшкой, хотя сам момент был крайне спорным. "Нэшвилл" же ударно провел дебют третьего периода и в течение трех с небольшим минут после выхода на лед сообразил два гола: сперва Коул Смит вывел "хищников" вперед, а следом за ним Роман Йоси реализовал большинство и создал для команды комфортное преимущество. Именно его гол, к слову, оказался победным. В середине периоде "Вашингтон" все же одну шайбу отыграл, вновь реализовав большинство. Этен Фрэнк после передачи от Александра Овечкина переиграл вратаря с близкого расстояния и подарил "столичным" надежду на камбэк, но тщетно.
2:3 — "Вашингтон" вновь не смог одержать победу во втором матче подряд, а "Нэшвилл" в очередной раз выигрывает сразу после поражения в предыдущей игре. Александр Овечкин 463-й раз в карьере в чемпионатах НХЛ провел матч с двумя или более набранными очками (1+1), но вряд ли он испытывает от этого удовлетворение. Его "Кэпиталз" вновь выпали из зоны плей-офф, уступив свое место "Бостон Брюинз", который чуть ранее с минимальным счетом обыграл "Питтсбург Пингвинз" (1:0).
 
Хоккей
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
Александр Овечкин
Стивен Стэмкос
Уэйн Гретцки
Горди Хоу
 
Матч-центр
 
