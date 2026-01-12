Овечкин занял чистое девятое место в НХЛ по очкам в большинстве

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое девятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди лучших бомбардиров при игре в большинстве.

"Вашингтон" гостит у "Нэшвилл Предаторз" в рамках матча регулярного первенства. Овечкин отметился голом на шестой минуте и реализовал большинство. Российский форвард "Кэпиталз" благодаря этой шайбе достиг отметки в 613 очков (329 голов и 284 передачи) при игре в формате большинства.