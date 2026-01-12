https://ria.ru/20260112/khokkey-2067293562.html
Овечкин занял чистое девятое место в НХЛ по очкам в большинстве
Овечкин занял чистое девятое место в НХЛ по очкам в большинстве - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Овечкин занял чистое девятое место в НХЛ по очкам в большинстве
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое девятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T03:28:00+03:00
2026-01-12T03:28:00+03:00
2026-01-12T04:45:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нэшвилл предаторз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067289119_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_be2e6ba464d5995131f19a75a479d2cf.jpg
https://ria.ru/20260112/khokkey-2067293426.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067289119_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_9849f5ba3294804d30ebddc3900954a1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, нэшвилл предаторз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нэшвилл Предаторз, Александр Овечкин
Овечкин занял чистое девятое место в НХЛ по очкам в большинстве
Овечкин занял чистое девятое место в истории НХЛ по очкам при игре в большинстве