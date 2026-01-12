Финн из "Нэшвилла" стал 188-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в матчах чемпионатов лиги.

"Вашингтон" гостит у "Нэшвилл Предаторз" рамках регулярного первенства. В первом периоде Овечкин отметился голом, поразив ворота финского голкипера "Нэшвилла" Юстуса Аннунена на шестой минуте встречи. Аннунен стал 188-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана "Вашингтона".

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в чемпионатах лиги. Для Аннунена матч против "Кэпиталз" стал вторым в карьере в "регулярках" НХЛ, участие в котором принял Овечкин.