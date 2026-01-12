Рейтинг@Mail.ru
Финн из "Нэшвилла" стал 188-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:28 12.01.2026 (обновлено: 04:45 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/khokkey-2067293426.html
Финн из "Нэшвилла" стал 188-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ
Финн из "Нэшвилла" стал 188-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Финн из "Нэшвилла" стал 188-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T03:28:00+03:00
2026-01-12T04:45:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нэшвилл предаторз
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
юстус аннунен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067288966_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fbed0af87b9637727488b197c5f3aa7.jpg
https://ria.ru/20260112/khokkey-2067293180.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067288966_280:0:3009:2047_1920x0_80_0_0_81e2f66fef297ce58dbed97756d1fc17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), нэшвилл предаторз, вашингтон кэпиталз, александр овечкин, юстус аннунен
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нэшвилл Предаторз, Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Юстус Аннунен
Финн из "Нэшвилла" стал 188-м вратарем, которому забил Овечкин в НХЛ

Финн Аннунен стал 188-м вратарем, которому забил Овечкин в матчах НХЛ

© REUTERS / Kamil KrzaczynskiАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Kamil Krzaczynski
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в матчах чемпионатов лиги.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нэшвилл
3 : 2
Вашингтон
13:15 • Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
41:12 • Коул Смит
(Роман Йоси, Рейд Шефер)
43:29 • Роман Йоси
(Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли)
05:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Ryan Leonard)
49:03 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" гостит у "Нэшвилл Предаторз" рамках регулярного первенства. В первом периоде Овечкин отметился голом, поразив ворота финского голкипера "Нэшвилла" Юстуса Аннунена на шестой минуте встречи. Аннунен стал 188-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана "Вашингтона".
Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в чемпионатах лиги. Для Аннунена матч против "Кэпиталз" стал вторым в карьере в "регулярках" НХЛ, участие в котором принял Овечкин.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 917 заброшенных шайб в 1537 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Овечкин занял чистое второе место в истории НХЛ по сезонам с 20 голами
Вчера, 03:24
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нэшвилл ПредаторзВашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинЮстус Аннунен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала