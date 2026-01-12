Овечкин занял чистое второе место в истории НХЛ по сезонам с 20 голами

Овечкин 21-й раз в карьере забросил 20 и более шайб в рамках одного регулярного сезона НХЛ. Форвард "Кэпиталз" забросил минимум по 20 шайб в каждом сезоне, который он провел за карьеру в НХЛ. По числу "регулярок" с 20 голами 40-летний россиянин превзошел Рона Фрэнсиса (20 сезонов) и занял чистое второе место в истории лиги. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Горди Хоу (22 сезона).