Овечкин занял чистое второе место в истории НХЛ по сезонам с 20 голами
Хоккей
 
03:24 12.01.2026
Овечкин занял чистое второе место в истории НХЛ по сезонам с 20 голами
Овечкин занял чистое второе место в истории НХЛ по сезонам с 20 голами

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сезонов с 20 голами.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нэшвилл
3 : 2
Вашингтон
13:15 • Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
41:12 • Коул Смит
(Роман Йоси, Рейд Шефер)
43:29 • Роман Йоси
(Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли)
05:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Ryan Leonard)
49:03 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
"Вашингтон" гостит у "Нэшвилл Предаторз" в рамках матча регулярного чемпионата. Овечкин отметился заброшенной шайбой. Благодаря голу в игре форвард "Кэпиталз" достиг отметки в 20 голов в розыгрыше-2025/26.
Овечкин 21-й раз в карьере забросил 20 и более шайб в рамках одного регулярного сезона НХЛ. Форвард "Кэпиталз" забросил минимум по 20 шайб в каждом сезоне, который он провел за карьеру в НХЛ. По числу "регулярок" с 20 голами 40-летний россиянин превзошел Рона Фрэнсиса (20 сезонов) и занял чистое второе место в истории лиги. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Горди Хоу (22 сезона).
