Овечкин забил 917-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Хоккей
 
03:20 12.01.2026 (обновлено: 03:33 12.01.2026)
Овечкин забил 917-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил...
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 917-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 917-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Нэшвилл
3 : 2
Вашингтон
13:15 • Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
41:12 • Коул Смит
(Роман Йоси, Рейд Шефер)
43:29 • Роман Йоси
(Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли)
05:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Ryan Leonard)
49:03 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Нэшвилл Предаторз".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Нэшвиллом" стала для него 917-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин на фотосессии с шайбой - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Овечкин обогнал Гретцки! Россиянин побил легендарный рекорд
5 апреля 2025, 07:45
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
