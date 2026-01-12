Овечкин забил 917-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Нэшвиллом" стала для него 917-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).