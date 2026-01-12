На Украине резко отреагировали на слова Хили о похищении Путина

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление министра обороны Британии Джон Хили о похищении Владимира Путина будет иметь серьезные последствия, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

« "С чего этот товарищ решил, что он может захватить целого Путина? Я думаю, <…> в Кремле этот вопрос без последствий не оставят", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.

По мнению политолога, подобные голословные заявления со стороны британских властей направлены исключительно на эскалацию отношений с Москвой.

"Такое, опасное заявление, мне кажется, он сделал. <…> Поэтому ставки поднимаются — это выход на индивидуальные разборки", — резюмировал Соскин.

В воскресенье газета The Telegraph сообщила, что Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.

США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.

Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.