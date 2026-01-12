https://ria.ru/20260112/khili-2067294848.html
На Украине резко отреагировали на слова Хили о похищении Путина
Заявление министра обороны Британии Джон Хили о похищении Владимира Путина будет иметь серьезные последствия, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T03:45:00+03:00
2026-01-12T03:45:00+03:00
2026-01-12T03:45:00+03:00
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление министра обороны Британии Джон Хили о похищении Владимира Путина будет иметь серьезные последствия, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"С чего этот товарищ решил, что он может захватить целого Путина? Я думаю, <…> в Кремле этот вопрос без последствий не оставят", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
По мнению политолога, подобные голословные заявления со стороны британских властей направлены исключительно на эскалацию отношений с Москвой.
"Такое, опасное заявление, мне кажется, он сделал. <…> Поэтому ставки поднимаются — это выход на индивидуальные разборки", — резюмировал Соскин.
В воскресенье газета The Telegraph сообщила, что Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.