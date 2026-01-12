Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 12.01.2026 (обновлено: 14:55 12.01.2026)
В Херсонской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ
В Херсонской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ - РИА Новости, 12.01.2026
В Херсонской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов Херсонской области за последние сутки погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
новая каховка
2026
Новости
владимир сальдо, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ

В Херсонской области мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов Херсонской области за последние сутки погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за агрессии киевского режима погибли два человека, один получил ранения. В Голопристанском округе ночной обстрел Нововладимировки и Чулаковки привёл к гибели двух мужчин. Противник нанёс террористический удар по гражданскому автомобилю в селе Тарасовка Алешкинского округа. Пострадал один человек, автомобиль получил значительные повреждения", - написал Сальдо в своем канале на платформе Мах.
ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великие Копани, Великую Лепетиху, Горностаевку, Каменку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Песчановку, Чернянки, Каиры и Заводовку, добавил губернатор.
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали два мирных жителя
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали два мирных жителя
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
