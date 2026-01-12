https://ria.ru/20260112/kherson-2067342128.html
В Херсонской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ
В Херсонской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов Херсонской области за последние сутки погибли два мирных жителя и один получил ранения, сообщил... РИА Новости, 12.01.2026
В Херсонской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ
В Херсонской области мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ