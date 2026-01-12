Рейтинг@Mail.ru
Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 12.01.2026 (обновлено: 18:14 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/khakasiya-2067425174.html
Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат
Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат - РИА Новости, 12.01.2026
Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат
Глава Хакасии Валентин Коновалов отправил в отставку министра финансов республики Игоря Тугужекова в том числе в связи с задержкой выплаты заработной платы... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:52:00+03:00
2026-01-12T18:14:00+03:00
республика хакасия
валентин коновалов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/18/1549481853_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4b720bf01040fd385730766a1c2d02b3.jpg
https://ria.ru/20251225/gosduma-2064499583.html
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/18/1549481853_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_a01140247e6298b82537cebc43017951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика хакасия, валентин коновалов, общество
Республика Хакасия, Валентин Коновалов, Общество
Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат

Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат бюджетникам

© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики ХакасияЗдание правительства Республики Хакасия
Здание правительства Республики Хакасия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия
Здание правительства Республики Хакасия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 12 янв – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов отправил в отставку министра финансов республики Игоря Тугужекова в том числе в связи с задержкой выплаты заработной платы части работников бюджетной сферы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Коновалова.
"Решение принято по инициативе главы республики Хакасия на основании пункта 4 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации исходя из текущих задач. Исполнение обязанностей министра финансов Республики Хакасия возложено на заместителя министра финансов республики Хакасия Гардер Марину Александровну", - говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, решение главы связано в том числе с задержкой заработной платы, которую некоторые служащие и работники бюджетной сферы не получили в декабре.
"Часть бюджетников... не получили вовремя зарплату (в декабре - ред.)... Главой Хакасии еще при избрании на первый срок в ноябре 2018 года было дано поручение, что зарплата бюджетникам и социальные льготы должны выплачиваться в приоритетном порядке. Люди на Новый год вышли без зарплат... Глава принял такое решение (об увольнении)", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, выплаты поступят в ближайшее время, поручение в республиканский минфин уже направлено.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Госдуме предложили увеличить компенсации работникам при задержке зарплаты
25 декабря 2025, 07:08
 
Республика ХакасияВалентин КоноваловОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала