Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат

По словам собеседника агентства, решение главы связано в том числе с задержкой заработной платы, которую некоторые служащие и работники бюджетной сферы не получили в декабре.

"Часть бюджетников... не получили вовремя зарплату (в декабре - ред.)... Главой Хакасии еще при избрании на первый срок в ноябре 2018 года было дано поручение, что зарплата бюджетникам и социальные льготы должны выплачиваться в приоритетном порядке. Люди на Новый год вышли без зарплат... Глава принял такое решение (об увольнении)", - пояснил собеседник агентства.