Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат
2026-01-12T17:52:00+03:00
2026-01-12T17:52:00+03:00
2026-01-12T18:14:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 12 янв – РИА Новости.
Глава Хакасии Валентин Коновалов отправил в отставку министра финансов республики Игоря Тугужекова в том числе в связи с задержкой выплаты заработной платы части работников бюджетной сферы, сообщили
РИА Новости в пресс-службе Коновалова.
"Решение принято по инициативе главы республики Хакасия
на основании пункта 4 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации исходя из текущих задач. Исполнение обязанностей министра финансов Республики Хакасия возложено на заместителя министра финансов республики Хакасия Гардер Марину Александровну", - говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, решение главы связано в том числе с задержкой заработной платы, которую некоторые служащие и работники бюджетной сферы не получили в декабре.
"Часть бюджетников... не получили вовремя зарплату (в декабре - ред.)... Главой Хакасии еще при избрании на первый срок в ноябре 2018 года было дано поручение, что зарплата бюджетникам и социальные льготы должны выплачиваться в приоритетном порядке. Люди на Новый год вышли без зарплат... Глава принял такое решение (об увольнении)", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, выплаты поступят в ближайшее время, поручение в республиканский минфин уже направлено.