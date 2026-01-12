В ОП выступят с инициативой по блокировке онлайн-казино в Telegram

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил РИА Новости, что направит обращение в Роскомнадзор и Банк России с просьбой блокировки онлайн-казино и букмекера в мессенджере Telegram.

Машаров рассказал, что в ходе мониторинга мессенджеров и социальных сетей, им было установлено, что Telegram запустил для русскоязычной аудитории онлайн-казино и букмекер, отметив, что в аккаунте уже более 870 тысяч пользователей.

"Считаю, что данный канал распространения азартных игр является общественно опасным, мною будет подготовлен соответствующий запрос в Роскомнадзор , Банк России о необходимости принятия соответствующих мер в целях возможной блокировки данного "продукта" для российской аудитории, так и проведения профилактической работы с банками, в том числе блокировки соответствующих платежей в адрес третьих лиц, чьи карты используются для проведения переводов", - сказал РИА Новости Машаров.

По его словам, верификации по возрасту и требований о представлении документов для подтверждения личности не запрашивается. Машаров отметил, что пополнение возможно любыми способами, начиная от переводов через карты российских банков, либо оплата QR-кодом на третье лицо, как в схеме дропперов.