Карапетяна хотят заключить под стражу, рассказал адвокат

ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура и следственный комитет Армении требуют от апелляционного суда вновь заключить предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна под стражу, при этом никаких обоснований такому запросу не приводят, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Решением суда 30 декабря того же года мера пресечения Карапетяну была изменена с заключения под стражу на домашний арест. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви

"Пятого января, то есть в первый рабочий день 2026 года, генеральной прокуратурой и Следственным комитетом были совершены два действия: подана апелляционная жалоба на решение о домашнем аресте Самвела Карапетяна с требованием незамедлительно заключить его под стражу; отклонено ходатайство Самвела Карапетяна о посещении могилы отца в день поминовения усопших (7 января – ред.)", - написал Вардеванян в соцсети Facebook*.

Он отметил, что защита Карапетяна также подала и еще подаст апелляционные жалобы на решение о домашнем аресте. "Однако возникает вопрос: как правоохранительные органы должны были обосновать свое требование, когда, согласно решениям конституционного суда и Европейского суда по правам человека , интенсивность ограничений при содержании под стражей и домашнем аресте одинакова, тем более, что в случае с Самвелом Карапетяном домашний арест был применен со всеми возможными и невозможными дополнительными ограничениями?" - отметил адвокат.

По его мнению, очевидно, что обоснований нет. "Но есть явно незаконная позиция, согласно которой Карапетян должен находиться под стражей. Это абсурдное политического преследования длится уже около семи месяцев", - подчеркнул Вардеванян.

Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.