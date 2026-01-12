Рейтинг@Mail.ru
Карапетяна хотят заключить под стражу, рассказал адвокат - РИА Новости, 12.01.2026
10:12 12.01.2026
Карапетяна хотят заключить под стражу, рассказал адвокат
Карапетяна хотят заключить под стражу, рассказал адвокат - РИА Новости, 12.01.2026
Карапетяна хотят заключить под стражу, рассказал адвокат
Генеральная прокуратура и следственный комитет Армении требуют от апелляционного суда вновь заключить предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна под стражу,... РИА Новости, 12.01.2026
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Карапетяна хотят заключить под стражу, рассказал адвокат

Адвокат Вардеванян: ГП и СК Армении требуют заключить Карапетяна под стражу

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура и следственный комитет Армении требуют от апелляционного суда вновь заключить предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна под стражу, при этом никаких обоснований такому запросу не приводят, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Решением суда 30 декабря того же года мера пресечения Карапетяну была изменена с заключения под стражу на домашний арест. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова
25 декабря 2025, 18:21
"Пятого января, то есть в первый рабочий день 2026 года, генеральной прокуратурой и Следственным комитетом были совершены два действия: подана апелляционная жалоба на решение о домашнем аресте Самвела Карапетяна с требованием незамедлительно заключить его под стражу; отклонено ходатайство Самвела Карапетяна о посещении могилы отца в день поминовения усопших (7 января – ред.)", - написал Вардеванян в соцсети Facebook*.
Он отметил, что защита Карапетяна также подала и еще подаст апелляционные жалобы на решение о домашнем аресте. "Однако возникает вопрос: как правоохранительные органы должны были обосновать свое требование, когда, согласно решениям конституционного суда и Европейского суда по правам человека, интенсивность ограничений при содержании под стражей и домашнем аресте одинакова, тем более, что в случае с Самвелом Карапетяном домашний арест был применен со всеми возможными и невозможными дополнительными ограничениями?" - отметил адвокат.
По его мнению, очевидно, что обоснований нет. "Но есть явно незаконная позиция, согласно которой Карапетян должен находиться под стражей. Это абсурдное политического преследования длится уже около семи месяцев", - подчеркнул Вардеванян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
18 октября 2025, 18:15
 
