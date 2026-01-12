В Канаде задержали подозреваемого в краже золота из аэропорта Торонто

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Канадская полиция сообщила о задержании и предъявлении обвинений мужчине, подозреваемому в участии в краже груза золота на сумму более 20 миллионов долларов США из аэропорта Торонто Пирсон.
"В понедельник, 12 января, следователи задержали и предъявили обвинения 43-летнему Арсалану Чаудхари, не имеющему постоянного места жительства, в международном аэропорту Торонто Пирсон, куда он прилетел из Дубая, ОАЭ. Чаудхари обвиняется в следующем: кража на сумму более пяти тысяч долларов США, два эпизода владения полученным преступным путем имуществом, сговор с целью совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении полиции.
Полиция добавила, что помимо Чаудхари на данный момент задержаны еще десять подозреваемых по делу о краже.
Как отмечается в сообщении, кража произошла 17 апреля 2023 года, когда авиарейсом из швейцарского Цюриха в аэропорт Торонто Пирсон было доставлено около 400 килограммов золота 9999-й пробы стоимостью более 20 миллионов долларов США, а также 2,5 миллиона долларов США в валюте. Однако позже груз пропал из терминала авиакомпании Air Canada. Телеканал CTV указывает, что он был увезен грузовиком, въехавшим на территорию аэропорта по поддельной накладной, а позже золото было переплавлено и продано.
