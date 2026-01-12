Рейтинг@Mail.ru
В Канаде задержали подозреваемого в краже золота из аэропорта Торонто - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/kanada-2067480645.html
В Канаде задержали подозреваемого в краже золота из аэропорта Торонто
В Канаде задержали подозреваемого в краже золота из аэропорта Торонто - РИА Новости, 12.01.2026
В Канаде задержали подозреваемого в краже золота из аэропорта Торонто
Канадская полиция сообщила о задержании и предъявлении обвинений мужчине, подозреваемому в участии в краже груза золота на сумму более 20 миллионов долларов США РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:39:00+03:00
2026-01-12T23:39:00+03:00
в мире
сша
торонто
дубай
air canada
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103011/74/1030117427_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_54185d05d1c023455bf4a4e965342e37.jpg
https://ria.ru/20260102/germanija-2066100756.html
сша
торонто
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103011/74/1030117427_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_208652e292b82a02a8cd270d96b26a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, торонто, дубай, air canada
В мире, США, Торонто, Дубай, Air Canada
В Канаде задержали подозреваемого в краже золота из аэропорта Торонто

В Канаде задержали подозреваемого в краже золота на $20 млн из аэропорта Торонто

© Flickr / CDP Photography CanadaКанадская полицейская машина
Канадская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Flickr / CDP Photography Canada
Канадская полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Канадская полиция сообщила о задержании и предъявлении обвинений мужчине, подозреваемому в участии в краже груза золота на сумму более 20 миллионов долларов США из аэропорта Торонто Пирсон.
«
"В понедельник, 12 января, следователи задержали и предъявили обвинения 43-летнему Арсалану Чаудхари, не имеющему постоянного места жительства, в международном аэропорту Торонто Пирсон, куда он прилетел из Дубая, ОАЭ. Чаудхари обвиняется в следующем: кража на сумму более пяти тысяч долларов США, два эпизода владения полученным преступным путем имуществом, сговор с целью совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении полиции.
Полиция добавила, что помимо Чаудхари на данный момент задержаны еще десять подозреваемых по делу о краже.
Как отмечается в сообщении, кража произошла 17 апреля 2023 года, когда авиарейсом из швейцарского Цюриха в аэропорт Торонто Пирсон было доставлено около 400 килограммов золота 9999-й пробы стоимостью более 20 миллионов долларов США, а также 2,5 миллиона долларов США в валюте. Однако позже груз пропал из терминала авиакомпании Air Canada. Телеканал CTV указывает, что он был увезен грузовиком, въехавшим на территорию аэропорта по поддельной накладной, а позже золото было переплавлено и продано.
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Германии ограбили банковское хранилище
2 января, 19:35
 
В миреСШАТоронтоДубайAir Canada
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала