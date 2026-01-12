На Камчатке прорабатывают возможность снятия ограничений интернета

По его информации, введенные на федеральном уровне ограничения связаны с угрозами безопасности стратегических объектов и создают серьезные неудобства для жителей. На время их действия в регионе реализуется комплекс компенсационных мер. В сообщении отмечается, что по поручению губернатора в Петропавловске-Камчатском расширяется сеть бесплатных точек доступа Wi-Fi. Планируется оборудовать более 40 новых точек, ведутся переговоры об их размещении в торговых центрах для удобства оплаты через банковские приложения.