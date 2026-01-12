Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке прорабатывают возможность снятия ограничений интернета - РИА Новости, 12.01.2026
10:19 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/kamchatka-2067321239.html
На Камчатке прорабатывают возможность снятия ограничений интернета
На Камчатке прорабатывают возможность снятия ограничений интернета - РИА Новости, 12.01.2026
На Камчатке прорабатывают возможность снятия ограничений интернета
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прорабатывает с федеральными властями возможность максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:19:00+03:00
2026-01-12T10:19:00+03:00
технологии, камчатский край, петропавловск-камчатский, вилючинск, владимир солодов, николай киселев, мегафон, мтс, билайн
Технологии, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Владимир Солодов, Николай Киселев, Мегафон, МТС, Билайн
На Камчатке прорабатывают возможность снятия ограничений интернета

Глава Камчатки Солодов обсуждает быстрое снятие ограничений мобильного интернета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции
Мачта базовой станции - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мачта базовой станции. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прорабатывает с федеральными властями возможность максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения зон ограничений, сообщает правительство региона.
Как сообщало правительство региона, 31 декабря в Камчатском крае был отключен мобильный интернет в сетях сотовых операторов большой четверки - "МегаФон", МТС, "Билайн" и Tele2 ("Т2 Мобайл")". Ограничения власти объяснили требованиями безопасности. По ранее опубликованной информации главы региона, ограничения действуют в большей части Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и на отдельных территориях Елизовского округа.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Кибермошенники за год похитили у жителей Камчатки полмиллиарда рублей
11 января, 07:06
"Сегодня я лично прорабатываю с федеральным центром возможность максимально быстрого снятия этих ограничений и сокращения зон их действия. В ближайшее время рассчитываю получить информацию о сроках принятия данного решения, чтобы мы могли планировать дальнейшую работу по обеспечению качества жизни наших граждан и функционирования предприятий", — приводятся в сообщении слова Солодова.
По его информации, введенные на федеральном уровне ограничения связаны с угрозами безопасности стратегических объектов и создают серьезные неудобства для жителей. На время их действия в регионе реализуется комплекс компенсационных мер. В сообщении отмечается, что по поручению губернатора в Петропавловске-Камчатском расширяется сеть бесплатных точек доступа Wi-Fi. Планируется оборудовать более 40 новых точек, ведутся переговоры об их размещении в торговых центрах для удобства оплаты через банковские приложения.
Параллельно власти ведут работу с сотовыми операторами для компенсации жителям недополученных услуг. Как пояснил вице-премьер краевого правительства Николай Киселев, операторы готовы предоставлять скидки на трафик, дополнительные минуты и SMS. Кроме того, министерство цифрового развития Камчатки добивается включения в "белый список" разрешенных ресурсов мобильных приложений популярных банков — Сбера, ВТБ и Тинькофф.
Мужчина с картой Мир от Сбербанка у банкомата в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Мир" за границей: в каких странах туристы могут платить российской картой
Вчера, 08:00
 
ТехнологииКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийВилючинскВладимир СолодовНиколай КиселевМегафонМТСБилайн
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
