Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные

Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

© Инфографика Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следующие длинные выходные россияне проведут в феврале, на День защитника Отечества, следует из производственного календаря на 2026 год.

Сам праздничный день выпадает на понедельник, так что выходные продлятся с 21 по 23 февраля.

Еще по три дня россияне будут отдыхать на 8 Марта, 1 Мая, День Победы и День России . А в ноябре День народного единства отметят одним выходным.

Завершившиеся сегодня новогодние праздники оказались самыми длинными за 12 лет — они составили 12 дней. Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб , в следующий раз каникулы такой длины возможны только в 2032 году.