Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 12.01.2026 (обновлено: 12:18 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/kalendar-2067343608.html
Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные
Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные - РИА Новости, 12.01.2026
Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные
Следующие длинные выходные россияне проведут в феврале, на День защитника Отечества, следует из производственного календаря на 2026 год. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:59:00+03:00
2026-01-12T12:18:00+03:00
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044073619_0:270:1200:945_1920x0_80_0_0_69c8d48ce9cb9a7dac3a5b4aa48d6ea6.png
https://ria.ru/20260112/yanvar-2067290455.html
https://ria.ru/20260108/otpusk-2066819939.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044073619_0:157:1200:1057_1920x0_80_0_0_a3b11b1fb2ff6318cc7fc362b601180a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале, на День защитника Отечества

© ИнфографикаКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
© Инфографика
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следующие длинные выходные россияне проведут в феврале, на День защитника Отечества, следует из производственного календаря на 2026 год.
Сам праздничный день выпадает на понедельник, так что выходные продлятся с 21 по 23 февраля.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Россияне будут работать в январе 120 часов
Вчера, 02:00
Еще по три дня россияне будут отдыхать на 8 Марта, 1 Мая, День Победы и День России. А в ноябре День народного единства отметят одним выходным.
Завершившиеся сегодня новогодние праздники оказались самыми длинными за 12 лет — они составили 12 дней. Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в следующий раз каникулы такой длины возможны только в 2032 году.
Всего в наступившем 2026-м россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться 247 дней. Выходных и праздничных дней, в том числе сокращенных на час, будет 118.
Девушка работает с графиками - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Эксперт рассказала, будет ли выгодно взять отпуск в январе
8 января, 02:00
 
ОбществоРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала