NYT: Израиль разрушил более двух тысяч зданий в Газе после прекращения огня

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль разрушил более 2,5 тысячи зданий на территории сектора Газа после начала действия соглашения о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС, пишет газета New York Times, которая провела анализ спутниковых снимков компании Planet Labs.
"С начала действия режима прекращения огня Израиль разрушил более 2,5 тысячи зданий в секторе Газа", - говорится в материале издания.
Большинство разрушений зафиксированы на подконтрольных Израилю территориях, подчеркивает газета.
"Однако десятки зданий были разрушены за желтой линией, в районах, фактически находящихся под контролем ХАМАС, где израильские военные согласились прекратить свои операции", - пишет издание.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как заявил ранее РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли почти 440 человек, более 1,2 тысячи получили ранения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.