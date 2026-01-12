В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль планирует проводить активную рекламную кампанию для российского рынка в 2026 году, в том числе через туроператоров, заявил в беседе с РИА Новости представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.

"В 2026 году министерство туризма Израиля планирует продолжать активную и систематическую работу на российском рынке. Продвижение туризма в Израиль будет продолжаться, в том числе через поддержку туроператоров, с частичным возмещением расходов, понесенных на продвижение Израиля как туристического направления", - заявил он.

Мадах отметил, что на данный момент уже запущена маркетинговая кампания на платформах двух крупных туристических сервисов: Aviasales и Ostrovok. Эта кампания будет продолжаться до 2026 года.

"Министерство туризма Израиля будет по-прежнему активно участвовать в отраслевых мероприятиях и организовывать собственные инициативы, в том числе образовательные семинары и вебинары для профессионалов в сфере туризма", - добавил он.