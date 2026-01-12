https://ria.ru/20260112/izrail-2067309755.html
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов
Израиль планирует проводить активную рекламную кампанию для российского рынка в 2026 году, в том числе через туроператоров, заявил в беседе с РИА Новости
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов
Мадах: Израиль планирует активную рекламную кампанию для российских туристов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль планирует проводить активную рекламную кампанию для российского рынка в 2026 году, в том числе через туроператоров, заявил в беседе с РИА Новости представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.
"В 2026 году министерство туризма Израиля планирует продолжать активную и систематическую работу на российском рынке. Продвижение туризма в Израиль
будет продолжаться, в том числе через поддержку туроператоров, с частичным возмещением расходов, понесенных на продвижение Израиля как туристического направления", - заявил он.
Мадах отметил, что на данный момент уже запущена маркетинговая кампания на платформах двух крупных туристических сервисов: Aviasales и Ostrovok. Эта кампания будет продолжаться до 2026 года.
"Министерство туризма Израиля будет по-прежнему активно участвовать в отраслевых мероприятиях и организовывать собственные инициативы, в том числе образовательные семинары и вебинары для профессионалов в сфере туризма", - добавил он.
Кроме того, израильское министерство туризма продолжит организовывать пресс-туры для российских журналистов в различные регионы страны и запустит "специальные медиа-проекты в инновационных форматах", направленные на повышение интереса к Израилю как туристическому направлению.