Рейтинг@Mail.ru
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/izrail-2067309755.html
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов - РИА Новости, 12.01.2026
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов
Израиль планирует проводить активную рекламную кампанию для российского рынка в 2026 году, в том числе через туроператоров, заявил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:04:00+03:00
2026-01-12T09:04:00+03:00
израиль
туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13831557e82fcf9fc1786e6b7b31516.jpg
https://ria.ru/20251124/izrail-2056675764.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b292e870fcfca915e44c66f8832f0aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, туризм, россия
Израиль, Туризм, Россия
В Израиле рассказали о планах по рекламной кампании для российских туристов

Мадах: Израиль планирует активную рекламную кампанию для российских туристов

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Города мира. Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль планирует проводить активную рекламную кампанию для российского рынка в 2026 году, в том числе через туроператоров, заявил в беседе с РИА Новости представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.
"В 2026 году министерство туризма Израиля планирует продолжать активную и систематическую работу на российском рынке. Продвижение туризма в Израиль будет продолжаться, в том числе через поддержку туроператоров, с частичным возмещением расходов, понесенных на продвижение Израиля как туристического направления", - заявил он.
Мадах отметил, что на данный момент уже запущена маркетинговая кампания на платформах двух крупных туристических сервисов: Aviasales и Ostrovok. Эта кампания будет продолжаться до 2026 года.
"Министерство туризма Израиля будет по-прежнему активно участвовать в отраслевых мероприятиях и организовывать собственные инициативы, в том числе образовательные семинары и вебинары для профессионалов в сфере туризма", - добавил он.
Кроме того, израильское министерство туризма продолжит организовывать пресс-туры для российских журналистов в различные регионы страны и запустит "специальные медиа-проекты в инновационных форматах", направленные на повышение интереса к Израилю как туристическому направлению.
Иерусалим. Центр города - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Израиль вновь открыт: прямые рейсы, русский язык и много интересного
24 ноября 2025, 08:00
 
ИзраильТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала