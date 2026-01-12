https://ria.ru/20260112/izrail-2067299153.html
Израиль абсолютно безопасен для туристов, заявили в минтуризма
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль остается безопасной страной для туристов, безопасность чувствуется с проверок в аэропорту перед отлетом и в ходе всего пребывания в Израиле, заявил в беседе с РИА Новости представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.
"Израиль абсолютно безопасен для туристов. Посетители начинают ощущать эту безопасность еще до отправления, во время прохождения процедур проверки в аэропорту…По прибытии в страну это чувство только усиливается", - заявил он.
Мадах добавил, что многим путешественникам настолько комфортно и безопасно в стране, что они могли бы спокойно отпустить своего ребенка гулять одного.
"В Израиле
нет "чужих детей"— забота друг о друге является общей ценностью. Эта атмосфера взаимной ответственности и внимательности делает путешествие по Израилю комфортным и безопасным для посетителей", - пояснил он.