Израиль абсолютно безопасен для туристов, заявили в минтуризма

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль остается безопасной страной для туристов, безопасность чувствуется с проверок в аэропорту перед отлетом и в ходе всего пребывания в Израиле, заявил в беседе с РИА Новости представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.

"Израиль абсолютно безопасен для туристов. Посетители начинают ощущать эту безопасность еще до отправления, во время прохождения процедур проверки в аэропорту…По прибытии в страну это чувство только усиливается", - заявил он.

Мадах добавил, что многим путешественникам настолько комфортно и безопасно в стране, что они могли бы спокойно отпустить своего ребенка гулять одного.