Испанская левая партия призвала к международной изоляции Трампа

МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Испанская левая партия Podemos призвала к международной изоляции президента США Дональда Трампа, выступив с утверждением, что его политика представляет угрозу для международного права и глобальной безопасности.

В четверг американский лидер заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего ограничиваются исключительно его собственной моралью, а не нормами международного права.