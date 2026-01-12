Испанская левая партия призвала к международной изоляции Трампа

МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Испанская левая партия Podemos призвала к международной изоляции президента США Дональда Трампа, выступив с утверждением, что его политика представляет угрозу для международного права и глобальной безопасности.
В четверг американский лидер заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего ограничиваются исключительно его собственной моралью, а не нормами международного права.
"Для нас совершенно очевидно, что Дональда Трампа необходимо изолировать на международной арене. Тот, кто не разрывает отношения с Соединенными Штатами и с НАТО в этих условиях, становится соучастником Дональда Трампа - человека, которого мы считаем преступником и убийцей", - заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Пабло Фернандес.
По словам Фернандеса, Трамп своими действиями и заявлениями дает понять, что нормы международного права не применимы к решениям его администрации, а единственным действующим принципом становится "право силы". Политик считает, что Трамп представляет собой главную угрозу для будущего всех народов мира. Он утверждает, что подход президента США создает опасный прецедент, при котором любое государство, обладающее достаточной военной мощью, может действовать аналогичным образом.
