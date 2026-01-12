Рейтинг@Mail.ru
Испанская левая партия призвала к международной изоляции Трампа - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ispaniya-2067394217.html
Испанская левая партия призвала к международной изоляции Трампа
Испанская левая партия призвала к международной изоляции Трампа - РИА Новости, 12.01.2026
Испанская левая партия призвала к международной изоляции Трампа
Испанская левая партия Podemos призвала к международной изоляции президента США Дональда Трампа, выступив с утверждением, что его политика представляет угрозу... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:45:00+03:00
2026-01-12T15:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
podemos
нато
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108191_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_f538b3f892b9fc15fa346e55223fa74e.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047398005.html
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_188bc70b69a82e3c0eb632ffa12ef848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, podemos, нато, испания
В мире, США, Дональд Трамп, Podemos, НАТО, Испания
Испанская левая партия призвала к международной изоляции Трампа

Левая партия Испании Podemos призвала к международной изоляции Трампа

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Испанская левая партия Podemos призвала к международной изоляции президента США Дональда Трампа, выступив с утверждением, что его политика представляет угрозу для международного права и глобальной безопасности.
В четверг американский лидер заявил, что его полномочия как верховного главнокомандующего ограничиваются исключительно его собственной моралью, а не нормами международного права.
«
"Для нас совершенно очевидно, что Дональда Трампа необходимо изолировать на международной арене. Тот, кто не разрывает отношения с Соединенными Штатами и с НАТО в этих условиях, становится соучастником Дональда Трампа - человека, которого мы считаем преступником и убийцей", - заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Пабло Фернандес.
По словам Фернандеса, Трамп своими действиями и заявлениями дает понять, что нормы международного права не применимы к решениям его администрации, а единственным действующим принципом становится "право силы". Политик считает, что Трамп представляет собой главную угрозу для будущего всех народов мира. Он утверждает, что подход президента США создает опасный прецедент, при котором любое государство, обладающее достаточной военной мощью, может действовать аналогичным образом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп предложил исключить Испанию из НАТО
9 октября 2025, 22:37
 
В миреСШАДональд ТрампPodemosНАТОИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала