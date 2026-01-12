Рейтинг@Mail.ru
21:33 12.01.2026
Дипломатия в вопросе с Ираном приоритетна для Трампа, заявила Левитт
в мире, иран, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Дипломатия в вопросе отношений с Ираном была и остается предпочтительным вариантом для президента США Дональда Трампа, но только ему известны его следующие шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп всегда говорил о том, что дипломатия - это первоочередный вариант, и так и останется... Только президент Трамп знает, что он предпримет дальше. Так что миру придется продолжать ждать", - заявила Левитт в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос о нынешнем состоянии отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп не побоится использовать военную силу в Иране, заявил Белый дом
В миреИранСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
