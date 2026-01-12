https://ria.ru/20260112/iran-2067466646.html
Дипломатия в вопросе с Ираном приоритетна для Трампа, заявила Левитт
Дипломатия в вопросе отношений с Ираном была и остается предпочтительным вариантом для президента США Дональда Трампа, но только ему известны его следующие... РИА Новости, 12.01.2026
Дипломатия в вопросе с Ираном приоритетна для Трампа, заявила Левитт
Белый дом: Трамп в отношениях с Ираном всегда предпочитает дипломатию