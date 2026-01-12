В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи

Как заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана, более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики. По его словам, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.