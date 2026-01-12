Рейтинг@Mail.ru
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/iran-2067457137.html
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.01.2026
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи
Обученные террористы проникли в ряды протестующих в Иране, заявил глава МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:37:00+03:00
2026-01-12T20:37:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
https://ria.ru/20260112/arakyi-2067330029.html
https://ria.ru/20260110/iran-2067163899.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи

Аракчи: обученные террористы проникли в ряды протестующих в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обученные террористы проникли в ряды протестующих в Иране, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
"Обученные террористические элементы проникли в ряды протестующих и нападали на участников протестов и сотрудников служб безопасности", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
Вчера, 10:52
Он отметил, что целью тех, кто организовал убийства во время протестов, было "втянуть США в войну" с Тегераном.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Как заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана, более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики. По его словам, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков
10 января, 20:28
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала