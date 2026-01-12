https://ria.ru/20260112/iran-2067457137.html
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи
Обученные террористы проникли в ряды протестующих в Иране, заявил глава МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
В Иране обученные террористы проникли в ряды протестующих, заявил Аракчи
Аракчи: обученные террористы проникли в ряды протестующих в Иране
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Обученные террористы проникли в ряды протестующих в Иране, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
"Обученные террористические элементы проникли в ряды протестующих и нападали на участников протестов и сотрудников служб безопасности", - заявил Аракчи
в интервью телеканалу Al Jazeera
.
Он отметил, что целью тех, кто организовал убийства во время протестов, было "втянуть США
в войну" с Тегераном
.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Как заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана, более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики. По его словам, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.