https://ria.ru/20260112/iran-2067456025.html
Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи
Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.01.2026
Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи
Израиль и США стремятся достичь через дестабилизацию ситуации в Иране того, чего не смогли добиться войной, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:32:00+03:00
2026-01-12T20:32:00+03:00
2026-01-12T20:32:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
аббас аракчи
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024843129_0:73:3071:1800_1920x0_80_0_0_a8d5c2710c116b3fdd05fee28246a319.jpg
https://ria.ru/20260112/ekspert-2067353196.html
https://ria.ru/20260112/iran-2067409148.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024843129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a178f21aca216d108052037fcf37968e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи
Аракчи: США и Израиль хотят дестабилизировать ситуацию в Иране
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Израиль и США стремятся достичь через дестабилизацию ситуации в Иране того, чего не смогли добиться войной, заявил
глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"США и Израиль
стремятся через дестабилизацию ситуации в Иране
достичь того, чего не смогли добиться войной", - заявил Аракчи
в интервью телеканалу Al-Jazeera.
Он подчеркнул, что Тегеран
не позволит продолжать деятельность террористическим группировкам, поддерживаемым извне, "в особенности Израилем".
Более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана. Он сообщил, что среди более чем 500 погибших числятся 110 сотрудников правоохранительных органов, КСИР и сил "Басидж" (дружинники, связанные с КСИР). По этим данным, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики.
По его данным, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов акции превращались в столкновения с полицией. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.