Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи

Более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана. Он сообщил, что среди более чем 500 погибших числятся 110 сотрудников правоохранительных органов, КСИР и сил "Басидж" (дружинники, связанные с КСИР). По этим данным, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики.