Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.01.2026
20:32 12.01.2026
Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи
Израиль и США стремятся достичь через дестабилизацию ситуации в Иране того, чего не смогли добиться войной, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Израиль и США стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, заявил Аракчи

Аббас Аракчи
Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Израиль и США стремятся достичь через дестабилизацию ситуации в Иране того, чего не смогли добиться войной, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"США и Израиль стремятся через дестабилизацию ситуации в Иране достичь того, чего не смогли добиться войной", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al-Jazeera.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков
Эксперт оценил влияние протестов в Иране на ситуацию в Центральной Азии
Вчера, 12:44
Он подчеркнул, что Тегеран не позволит продолжать деятельность террористическим группировкам, поддерживаемым извне, "в особенности Израилем".
Более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана. Он сообщил, что среди более чем 500 погибших числятся 110 сотрудников правоохранительных органов, КСИР и сил "Басидж" (дружинники, связанные с КСИР). По этим данным, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики.
По его данным, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов акции превращались в столкновения с полицией. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Дональд Трамп
Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок
Вчера, 16:40
 
